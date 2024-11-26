«Мужчина попал в реанимацию»: компания парней избила новосибирца до потери сознания на Первомайке — видео потасовки

Вечером в понедельник, 25 ноября, группа молодых людей избила до потери сознания посетителя кафе в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили очевидцы в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
— Итогом недолгого общения стала драка, в результате которой 39-летний мужчина попал в реанимацию, — рассказал местный житель.
На опубликованном ролике видно, что после нескольких ударов мужчина упал на землю. После этого оппоненты оттащили его к павильону кафе. Местные жители отмечают, что через несколько минут мужчину забрала бригада скорой помощи. По их словам, он все еще не приходил в сознание.
Что стало причиной конфликта — неизвестно. В пресс-службе регионального МВД редакции НГС сообщили, что уточняют информацию.
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