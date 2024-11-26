«Шел со спущенными штанами»: эксгибиционист вышел на детскую площадку в Академгородке — его засняли на видео

Мужчину заметили несколько девушек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 26 ноября жительница новосибирского Академгородка встретила эксгибициониста на детской площадке. Об этом она рассказала редакции НГС.

По словам девушки, инцидент произошел около 20:00 вечера во дворе на проспекте академика Коптюга.

— Детей на площадке я, к счастью, не видела, но обычно они там есть — я каждый день хожу по этому маршруту. Люди вокруг были, но все метрах в пятидесяти. Там нет освещения, поэтому они могли ничего не увидеть. Мужчина шел по дороге со спущенными штанами. Он вышел из машины без нижнего белья и сел обратно, после того как постоял, — рассказала местная жительница.

Она отметила, что не сразу смогла отреагировать на ситуацию.

— Секунд пять осознавала происходящее. Он в этот момент скрывался за деревьями и шел в сторону проспекта академика Коптюга, — объясняет девушка.

По ее словам, она начала кричать на мужчину, чтобы отогнать его. Также крик услышал один из прохожих. После этого эксгибиционист скрылся.

Мужчину со спущенными штанами заметила и другая местная жительница, пожелавшая остаться анонимной. Она засняла его на видео.

Источник: читательница НГС

На кадрах видно, как мужчина стоит среди деревьев практически в полной темноте напротив дома.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.