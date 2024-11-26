Не уступил дорогу: новосибирца будут судить за смертельное ДТП в Кузбассе

Мужчина полностью признал вину Источник: МВД по Кемеровской области











В Кузбассе новосибирец предстанет перед судом за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Следствие установило, что в июне 2024 года 38-летний мужчина за рулем Geely Monjaro ехал по Московскому проспекту в Кемерово и не уступил дорогу автомобилю Subaru Pleo, который двигался по главной дороге. Обвиняемый въехал в автомобиль кемеровчанина и влетел в металлическое пешеходное ограждение. 66-летний водитель Subaru Pleo получил травмы, от которых скончался в больнице.

Новосибирцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд Кемерово. Сибиряку может грозить до 5 лет лишения свободы.