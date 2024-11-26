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Происшествия «Она меня заговорила»: сибирячка встретила на трассе женщину с ребенком, просящую о помощи, — история вызывает подозрения

«Она меня заговорила»: сибирячка встретила на трассе женщину с ребенком, просящую о помощи, — история вызывает подозрения

Женщина направлялась в Омск на попутках из Новосибирска

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51 комментарий

Женщина рассказала читательнице, что у нее совсем нет денег

Сибирячка Татьяна встретила на трассе под Новосибирском женщину с ребенком на руках, которая просила о помощи. О подозрительной встрече она рассказала редакции НГС.

— Я сегодня ехала домой. На кольце на Колыванское шоссе меня останавливает молодая женщина, на вид лет 35, с трехлетним ребенком. Так как я многодетная мама, решила остановиться. Я ее к себе посадила и начала расспрашивать. Она рассказала, что направляется на попутках в Омск с ребенком, а денег у них совсем нет, — описывает встречу читательница Татьяна.

Незнакомка рассказала ей, что она сирота, но квартиру пока не получила, поэтому вынуждена снимать жилье.

— Она сказала мне, что ей надо деньги за съемную квартиру отдать. Она нигде не работает, живет на детские выплаты. Говорит, что вот половину за жилье отдала. У всех, у кого можно было занять, заняла, но деньги еще нужны. А в Омск она поехала как раз за деньгами к знакомой, у которой жила. Позвонить ей не может, потому что бывший муж забрал у нее телефон, — пересказывает историю Татьяна.

Она отмечает, у попутчицы находился ответ на любой вопрос. В итоге сибирячка к ней прониклась, довезла до остановки в поселке Кудряши, где можно сесть на автобус, дала ей около пяти тысяч рублей и продукты.

— Она так всё рассказывала. Потом я уже поняла, что она меня заговорила просто. Меня насторожил тот факт, что она очень спокойно взяла деньги и не поблагодарила от души. Если бы я так ехала с ребенком, то мне даже неудобно было бы, — рассуждает Татьяна.

Она также добавила, что попутчица была достаточно хорошо одета, а ребенок не выглядел худым от голода, хотя женщина говорила, что денег у них совсем нет.

— Я ей сказала: «Надеюсь, вы не аферистка. Я даю вам на помощь, чтобы вы могли как-то выйти из этой ситуации». А потом я еще раз ей задала вопрос: «Вы же не аферистка?» Она сначала промолчала, потом сказала, что нет, — заключила Татьяна.

Редакция НГС направила запрос в региональное МВД, чтобы выяснить, поступала ли в полицию информация о подобных случаях.

Если вам встречалась эта женщина на шоссе или вы и есть она, расскажите редакции НГС свою историю.

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Комментарии
51
веснушка
1 час
" Вы же не аферистка? -" нет. " Занавес.
alippa
1 час
странная афера, из-за 5000 морозить опу свою и ребенка на трассе. Скорее всего, просто не отказала себе в удовольствии доехать на халяву и присесть на уши эмпатичной тётке
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