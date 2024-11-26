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Происшествия Не заметил состав: в Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Не заметил состав: в Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Инцидент произошел на станции Плехановской

6 017
48 комментариев

Мужчина переходил путь в неположенном месте

В Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину. Трагедия произошла сегодня, 26 ноября, возле станции Плехановской. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

По предварительным данным, новосибирец переходил железную дорогу вне пешеходного перехода и не отреагировал на состав, который вышел с кривого участка пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирской области под колесами поезда погиб подросток.

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Поезд Сбил поезд Погибший Транспортная полиция Новосибирск
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Комментарии
48
ex_Tommy58
5 часов
Машиниста жаль. Очередной стресс у человека
Гость ᠌
5 часов
Всегда интересно, в каком состоянии надо быть, чтобы не заметить ПОЕЗД?
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