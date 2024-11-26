Не заметил состав: в Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

В Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину. Трагедия произошла сегодня, 26 ноября, возле станции Плехановской. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
По предварительным данным, новосибирец переходил железную дорогу вне пешеходного перехода и не отреагировал на состав, который вышел с кривого участка пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирской области под колесами поезда погиб подросток.