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Происшествия Ненавидел ее отца: в деле о смерти красноярской девушки в сарае появился подозреваемый

Ненавидел ее отца: в деле о смерти красноярской девушки в сарае появился подозреваемый

Ранее считалось, что в гибели сибирячки виноваты только животные

7 145
32 комментария

Вероятно, это не был несчастный случай

Следователи выдвинули новую версию смерти 17-летней девушки из поселка Ушканка в Красноярском крае. На нее мог напасть 40-летний сосед. Он уже задержан.

К таким предварительным выводам пришли следователи и криминалисты СК при совместной работе с полицией.

Предполагается, что мужчина ненавидел отца девушки и решил, пока он с женой в Красноярске, уничтожить весь их скот. Когда он пробрался в помещение с животными, там он увидел их дочь, после чего ударил ее по голове. Потерпевшая потеряла сознание. Позже она умерла от кровопотери — свиньи выбрались из стойла и прокусили ей артерию.

Отметим, недавно выдвигалась версия о том, что девушку забодал бык, который мог выбраться из стойла и ударить девушку рогом, пока она кормила свиней и коров.

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Ужурский район Убийство Свиньи СК полиция Убил девушку Скот Деревня Подозреваемый
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Комментарии
32
Ося!
5 часов
девушку жалко молодая, красивая и такая смерть
Гость
7 часов
Сюжет закручивается... В итоге выяснится, что это всё-таки был бык, который таким образом хотел подставить соседа.
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