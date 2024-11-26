Ненавидел ее отца: в деле о смерти красноярской девушки в сарае появился подозреваемый

Следователи выдвинули новую версию смерти 17-летней девушки из поселка Ушканка в Красноярском крае. На нее мог напасть 40-летний сосед. Он уже задержан.
К таким предварительным выводам пришли следователи и криминалисты СК при совместной работе с полицией.
Предполагается, что мужчина ненавидел отца девушки и решил, пока он с женой в Красноярске, уничтожить весь их скот. Когда он пробрался в помещение с животными, там он увидел их дочь, после чего ударил ее по голове. Потерпевшая потеряла сознание. Позже она умерла от кровопотери — свиньи выбрались из стойла и прокусили ей артерию.
Отметим, недавно выдвигалась версия о том, что девушку забодал бык, который мог выбраться из стойла и ударить девушку рогом, пока она кормила свиней и коров.