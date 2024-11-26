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Происшествия Турецкий суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве феминистки из Новосибирска

Турецкий суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве феминистки из Новосибирска

Дело рассмотрят заново

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12 комментариев

Девушка жила в Турции с 2022 года

Уголовное дело о возможном убийстве феминистки Анастасии Емельяновой рассмотрят в Турции вновь. Адвокат от правозащитной организации смогла оспорить оправдательный приговор в отношении молодого человека Емельяновой — Мохамеда Низара Арнабеха, сообщило турецкое издание DHA.

Анастасия Емельянова переехала в Турцию в 2022 году и жила сначала в Стамбуле, а потом в Эрзуруме вместе со своим молодым человеком, с которым они познакомились через интернет. Она работала системным администратором и арендовала квартиру одна. Ее возлюбленный родом из Сирии, учился на факультете машиностроения, подрабатывал бариста.

О смерти Анастасии стало известно 25 сентября 2023 года. Полицейские нашли ее мертвой в ее квартире: она погибла от резаных ран и потери крови. Низар Арнабех сначала дал признательные показания о том, что во время ссоры толкнул девушку, а потом ранил ее в ногу осколком стеклянного стола, решился позвать на помощь лишь спустя несколько часов. Местные журналисты публиковали свидетельства соседей, которые слышали звуки ссоры и потом видели растерянного Арнабеха. Впоследствии мужчина изменил свои показания и начал говорить о том, что Емельянова якобы получила травмы без его участия и, возможно, нанесла их себе сама.

В суде прокуратура запрашивала для Арнабеха пожизненный тюремный срок. Однако 1-й Высший уголовный суд Эрзурума посчитал доказательства его виновности недостаточными. В мае 2024 года Арнабех был оправдан и получил право на компенсацию.

Адвокат, которая представляла интересы семьи Емельяновой, обжаловала решение суда в апелляции, и в ноябре Региональный суд Эрзурума отменил оправдательный приговор. Судья аргументировал отмену решения тем, что подсудимый давал противоречивые показания, вместе с тем его вину могут подтверждать характер ран на теле погибшей, возможность совершить преступление, наличие ключей от квартиры и отсутствие следов взлома входной двери. При этом защита указывала на то, что невиновность Арнабеха могут подтверждать записи с камер видеонаблюдения.

Рассматривать дело о возможном убийстве Анастасии Емельяновой вновь начнут в январе 2025 года.

Анастасия Емельянова была одной из ведущих феминистского ютуб-канала и участвовала в проекте «Сказки для девочек» в качестве редактора. Личный проект Емельяновой назывался «Это не плакат»: она вышивала лозунги на одежде и шоперах. Девушка родом из Новосибирска, по образованию филолог. После ее смерти подруги организовали репатриацию ее тела на родину. «Фонтанка» подробно рассказывала историю Анастасии Емельяновой.

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Убийство Феминистка Турция Новосибирск
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Комментарии
12
190124902
8 часов
Непонятно что феминистка делала в мусульманской стране. Странно это конечно.
Гость
7 часов
Феминистка, а гуляла с альфачом, как так?
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