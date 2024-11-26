«Всем очень повезло, могло бы быть гораздо хуже». Безопасно ли летать на «Сухом Суперджете» и почему с ним возникают проблемы

В новостях всё чаще появляются ЧП с участием самолета Sukhoi Superjet 100 Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ночью 25 ноября при посадке в Анталье загорелся Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». На борту находилось 95 человек. Огонь появился в двигателе при посадке. К счастью, никто не пострадал.

Похожий случай произошел пять лет назад — тогда во время жесткой посадки загорелся самолет той же модели, выполнявший рейс Москва — Мурманск. В результате возгорания погиб 41 человек.

О том, связаны ли эти и другие случаи и опасно ли летать на SSJ-100 — в материале MSK1.RU.

Источник: MSK1.RU

Что случилось?

В ночь с 24 на 25 ноября рейс авиакомпании «Азимут» приземлялся в турецкой Анталье. В двигателе возник пожар, причиной которого назвали «грубую посадку» из-за сдвига ветра. Никто из 89 пассажиров не пострадал, их эвакуировали из самолета на надувных трапах.

— В момент самого сильного огня мы еще были внутри, в салоне пожара не было. Только валил дым столбом. И видно, как горит всё снаружи, — рассказывала пассажирка в своем блоге.

Источник: «Авиаторщина» / T.me

Пилотов вызвала на допрос турецкая полиция, а взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, временно закрыли для использования другими рейсами. Аварию расследуют Росавиация и СК.

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила «Интерфаксу», что возможная причина возгорания самолета в Анталье — сильный удар о полосу из-за плохих погодных условий.

Авиакомпания «Азимут» отчиталась, что пассажиров доставили в аэропорт, им подготовили резервный борт.

— При посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет, — сообщили в авиакомпании.

Пресс-служба «Азимута» заявила, что выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося самолета в Анталье.

Источник: havasosyalmedya.com

Как сообщал Telegram-канал «Авиаторщина», в тот же день 25 ноября с SSJ-100 произошло сразу пять ЧП. Дважды (рейс «Азимута» Уфа — Красноярск и борт «России» Санкт-Петербург — Москва) экипаж самолетов перед снижением докладывал диспетчерам о низком уровне жидкости во второй гидросистеме. В одном случае он совершал аварийную остановку, в другом — продолжил маршрут.

Ночью в сочинском аэропорту SSJ-100 компании Red Wings на ходу прервал взлет в Москву из-за появившейся неисправности. А на борту той же модели авиакомпании «Россия» во время посадки появилось сообщение о неисправности системы управления разворотом колес передней опоры шасси. Самолет выполнил уход на второй круг, в аэропорту объявили тревогу. Тем не менее вскоре рейс благополучно приземлился.

Также стало известно, что тот же Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89085 авиакомпании «Азимут» уже попадал в новости в связи с неполадками. Месяц назад, 16 октября, на высоте 10 километров экипаж рейса Минеральные Воды — Иваново сообщил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, было принято решение сесть на запасной аэродром во Внуково. При вынужденной посадке самолет повредил створки шасси.

Во время технического осмотра специалисты нашли утечку гидрожидкости и повреждение створки шасси — в ней обнаружили протертую дыру. Никто из 98 пассажиров и четырех членов экипажа тогда не пострадал.

25 ноября стало известно о кадровых перестановках в авиационной отрасли. Со своих постов ушли генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Именно компания «Яковлев» занимается разработкой SSJ-100.

По данным одного из источников «Комменсантъ», Андрея Богинского уволили по указанию Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». Другой собеседник редакции связал уход бывшего главы «Яковлева» с его переходом в правительство.

Трагедия пятилетней давности

5 мая 2019 года на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Судно авиакомпании «Аэрофлот» летело из Москвы в Мурманск. Спустя почти полчаса после начала полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

Из-за сложных погодных условий приземлиться удалось только со второй попытки. Во время жесткой посадки у SSJ-100 надломились стойки шасси и загорелись двигатели. Вскоре пламя перекинулось на всю хвостовую часть самолета. Спастись удалось только 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com

После ЧП и в Росавиации, и в Минтрансе заявили, что не видят причин приостанавливать использование SSJ100.

«Каждый третий полет»

За последнее время произошло несколько крупных ЧП с самолетом. Среди них:

в 2012 году самолет выполнял демонстрационный полет над Индонезией. Через 25 минут после начала полета борт врезался в гору Салак на острове Ява. Тогда погибли 45 человек;

в июле 2024 года произошло крушение SSJ100 в подмосковной Коломне. Рейс выполнял тестовый полет с авиазавода под Луховицами во Внуково. На борту находились три члена экипажа, все погибли.

— За шесть моих полетов в течение трех недель авиакомпании «Россия» ССДЖ у нас дважды была задержка рейса больше, чем на час, потому что самолет сломался, — рассказала читательница MSK1.RU Юлия. — Об этом объявлял командир воздушного судна, и нас пересаживали. Такое происходит каждый третий полет. Из-за этого у меня сложилось ощущение, что «Суперджеты» — это какие-то совершенно ненадежные самолеты, и лучше бы ими вообще не летать.

Источник: Василий Калистратов / Городские порталы











«Прошло уже пять лет после трагедии, а воз и ныне там»

Как рассказал MSK1.RU заслуженный военный летчик РФ и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов, прежде всего на произошедшее 25 ноября, повлияли погодные условия — сильный ветер и плохая видимость ночью. Порывы ветра возникли на малой высоте, поэтому у экипажа не было возможности сделать маневр.

В этом случае, объяснил эксперт, снова мог проявиться конструктивно-производственный недостаток самолета. Один из них — опасное расположение баков с топливом под крыльями самолета.

— Похожая ситуация при посадке возникла в мае 2019 года, но тогда, вероятно, было больше топлива, поэтому и разрушающая сила была больше, — сказал эксперт.

Версий произошедшего, по словам Попова, много: это и утечка топлива, и замыкание электропроводов, и нагрев тормозных колодок. Остается дожидаться официального расследования.

— Скорее всего, упустили что-то опять или не доделали, как требовалось. Безопасность для полетов — это безусловно, очень дорогое удовольствие. Но если мы хотим эксплуатировать наши гражданские самолеты безопасно и надежно, то этим надо заниматься, — объяснил Попов.

«Суперджет» — нужный и хороший самолет, но его нужно дорабатывать. Тем не менее прошло уже пять лет после трагедии, а воз и ныне там. Бережливость денег в этом случае отрицательно сказывается и на имидже производителя, и на имидже компаний, которые используют этот самолет. Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»

По словам Попова, можно было бы временно прекратить эксплуатацию этого самолета, пока не исправят ошибки. Но такой возможности нет — слишком большой ущерб экономике гражданской авиации нанесен, да и заменить SSJ нечем.

Дело не в самолете?

Версию о связи происшествий с «Суперджетом» в разговоре с MSK1.RU опроверг главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. По его словам, между последним ЧП и возгоранием самолета в 2019 году нет ничего общего.

— Вчерашний инцидент связан со сдвигом ветра, и тут нужно смотреть на другие подобные случаи, которых огромное количество, но с другими типами воздушных судов. Таких катастроф было особенно много до начала 90-х годов, когда не было системы оповещения автоматических об этом метеорологическом явлении. Но и до сих пор от этого никуда не деться, и всё равно никакой стопроцентной защиты от ветра не существует.

Шатилин объяснил, что по этим случаям судить о неполадках в конструкции самолета неправильно. Недоработки бывают у любых самолетов, и в процессе эксплуатации система дорабатывается, считает эксперт.

— Если бы по итогам 2019 года обнаружили бы какой-то серьезный недостаток, его бы за пять лет устранили. Говорить о том, что самолет летает с дефектами, нельзя, потому что он бы не прошел верификационные испытания, которые одинаковы для всех самолетов одного класса.

Случаи со сдвигом ветра очень похожи. Самолет резко теряет скорость и увлекается порывом ветра вниз. Как правило, приземляется где-нибудь, не долетев до полосы, с серьезными последствиями. Поэтому вчера всем очень повезло, могло бы быть гораздо хуже. Илья Шатилин главный редактор портала Frequentflyers.ru

По словам Шатилина, такая ситуация могла произойти с любым самолетом, ведь системы предупреждения о сдвиге ветра везде работают по одинаковому принципу, да и методы ухода от сдвига мало чем отличаются. Только после отчета о расследовании происшествия 25 ноября можно будет говорить о какой-либо связи с трагедией 2019 года.

Эксперт объяснил, что внезапные кадровые перестановки тоже не могут быть связаны с недавним случаем — такие решения принимают намного раньше.

Редакция MSK1.RU направила запрос в авиакомпанию «Азимут».