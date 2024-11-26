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Происшествия Положила в мусорное ведро: сибирячка убила свою дочь, выставив на мороз

Положила в мусорное ведро: сибирячка убила свою дочь, выставив на мороз

34-летнюю женщину отправят в колонию-поселение за убийство новорожденной

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91 комментарий

Женщина отправится в колонию-поселение

Жительницу Болотнинского района Новосибирской области отправят на 2 года и 6 месяцев в колонию-поселение за убийство младенца. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.

— Вынесли обвинительный приговор 34-летней матери из-за убийства новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), — сообщили в ведомствах.

Как установили суд и следствие, жительница местного села узнала о своей беременности, но не встала на учет в поликлинике и решила скрывать свое положение. В конце февраля 2024 года она самостоятельно родила дочь в доме, посадила ее в ведро с жидкими отходами и выставила в холодную кладовку. Тело младенца нашли 11 марта 2024 года. Смерть новорожденного наступила от общего переохлаждения организма.

Суд признал подсудимую виновной. На 2,5 года ее отправят в колонию-поселение.

Ранее НГС писал о другой сибирячке, которой в сентябре вынесли приговор за убийство новорожденной дочери. Девочка скончалась в реанимации 27 февраля.

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Убийство Мать Ребенок СК Прокуратура
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Комментарии
95
10436257
1 час
А личико зачем замазали? В соседней статье про газ ничего не замазано.
трям-брям
1 час
2,5 года поселения за убийство новорожденного... Занавес.
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