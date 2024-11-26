Положила в мусорное ведро: сибирячка убила свою дочь, выставив на мороз

Жительницу Болотнинского района Новосибирской области отправят на 2 года и 6 месяцев в колонию-поселение за убийство младенца. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.

Как установили суд и следствие, жительница местного села узнала о своей беременности, но не встала на учет в поликлинике и решила скрывать свое положение. В конце февраля 2024 года она самостоятельно родила дочь в доме, посадила ее в ведро с жидкими отходами и выставила в холодную кладовку. Тело младенца нашли 11 марта 2024 года. Смерть новорожденного наступила от общего переохлаждения организма.