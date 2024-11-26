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Происшествия Айтишник из Бердска попал в СИЗО за оправдание терроризма

Айтишник из Бердска попал в СИЗО за оправдание терроризма

Мужчина написал комментарий в телеграм-канале

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162 комментария

Мужчину задержали сотрудники ФСБ

В Новосибирской области под стражу взяли айтишника из Бердска. Он попал под уголовное дело за публичное оправдание терроризма.

Правонарушение было совершено еще в ноябре 2023 года. Парень — бывший участник праворадикальных и националистических движений и организаций, выступающий против проведения специальной военной операции.

По информации УФСБ России по Новосибирской области, он разместил на новостном канале в «Телеграме» комментарий, публично оправдывающий терроризм, под публикацией «В Брянской области расстреляли автомобиль подполковника ФСБ». Ответственность за это взяла украинская террористическая организации «Русский добровольческий корпус»*. С ее участниками он общался через Инстаграм** (деятельность соцсети запрещена в РФ)

— Ранее указанный гражданин, уклоняясь от объявленной в 2022 году частичной мобилизации, выезжал в Республику Казахстан, где обращался в западные дипмиссии с просьбами о предоставлении ему политического убежища, — рассказали в УФСБ России по Новосибирской области.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

*Русский добровольческий корпус (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)

** Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Новосибирская область Бердск УФСБ по Новосибирской области Оправдание терроризма Арест
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Комментарии
162
Все по Честному
2 часа
Реально особо опасного преступника обезвредили! Сколько же он мог еще натворить для подрыва наших национальных ценностей!
Yumare
2 часа
Получил убежище...
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