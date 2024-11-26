«Не включил любимые песни»: сибиряк поджег машину знакомого

Автомобиль получил серьезные повреждения Источник: gumvd42











В Прокопьевске Кемеровской области полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале полиции Кузбасса.

— В дежурную часть обратился 30-летний житель Киселевска. Он рассказал, что его автомобиль «Тойота Королла» подожгли неизвестные. Следственно-оперативная группа прокопьевской полиции и сотрудники МЧС на месте установили, что транспорт загорелся в результате поджога. Ущерб составил порядка 250 тысяч рублей, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 37-летнего ранее судимого жителя Прокопьевска, который был знаком с потерпевшим.

Оказалось, что мужчина поджег машину из-за разногласий в предпочитаемой музыке. Мужчины вместе выпивали у общего знакомого и поссорились из-за разных музыкальных вкусов. В отместку за отказ включать его любимые песни житель Прокопьевска облил машину оппонента из Киселевска бензином и поджег.

На сибиряка возбудили уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.