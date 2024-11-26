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Происшествия «Не включил любимые песни»: сибиряк поджег машину знакомого

«Не включил любимые песни»: сибиряк поджег машину знакомого

Житель Кузбасса поджег машину знакомого из-за разных музыкальных вкусов

3 853
28 комментариев

Автомобиль получил серьезные повреждения

В Прокопьевске Кемеровской области полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале полиции Кузбасса.

— В дежурную часть обратился 30-летний житель Киселевска. Он рассказал, что его автомобиль «Тойота Королла» подожгли неизвестные. Следственно-оперативная группа прокопьевской полиции и сотрудники МЧС на месте установили, что транспорт загорелся в результате поджога. Ущерб составил порядка 250 тысяч рублей, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 37-летнего ранее судимого жителя Прокопьевска, который был знаком с потерпевшим.

Оказалось, что мужчина поджег машину из-за разногласий в предпочитаемой музыке. Мужчины вместе выпивали у общего знакомого и поссорились из-за разных музыкальных вкусов. В отместку за отказ включать его любимые песни житель Прокопьевска облил машину оппонента из Киселевска бензином и поджег.

На сибиряка возбудили уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске подожгли отдел судебных приставов Заельцовского района. В результате никто не пострадал.

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Поджог полиция Музыка
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Комментарии
28
Гость
4 часа
Из жизни животных.
265889986
4 часа
Это из серии когда у соседа что то случилось с коровой и он рад
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