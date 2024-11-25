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Происшествия «Каждый год ломают ноги, руки, копчики»: на Родниках дети катаются с опасного склона около дороги — видео

«Каждый год ломают ноги, руки, копчики»: на Родниках дети катаются с опасного склона около дороги — видео

Стихийная горка образуется в этом месте несколько лет подряд

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21 комментарий

Местные жители отмечают, что ежегодно дети травмируются на этой горке

В Калининском районе Новосибирска образовалась стихийная горка с выездом на проезжую часть. Об этом сообщили новосибирцы в группе «Жилмассив „Родники“» во «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что местом для зимних забав дети выбрали склон на улице Тюленина, 9 около поликлиники № 29, который ведет прямо к дороге.

На опубликованном ролике видно, как дети катаются по склону на ледянках и «ватрушках». Новосибирцы опасаются, что такие игры могут привести к трагедии.

— Вчера шла в поликлинику, мне в ноги скатились двое на ватрушке, чуть с ног не сбили и почти выкатились на проезжую часть, — написала в комментариях одна из местных жительниц.

— Эта горка каждый год там. И каждый год дети на этой горке ломают ноги, руки, копчики. Всем по фиг! Меры никто не принимает! — возмущена другая сибирячка.

— Наверху бы огородили заборчиком! Сегодня там была, очень опасное место! И там ведь и взрослые вместе с детьми! — рассказывает еще одна подписчица.

Некоторые пользователи объясняют появление стихийной горки тем, что в микрорайоне «Родники» во дворах у детей нет безопасных мест для катаний.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.

Ранее опасную горку заметили в Первомайском районе Новосибирска.

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Комментарии
21
193248203
3 часа
ну организовали бы хоть что то вопящие
o191ku$
3 часа
Естественный отбор!
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