«Каждый год ломают ноги, руки, копчики»: на Родниках дети катаются с опасного склона около дороги — видео

Местные жители отмечают, что ежегодно дети травмируются на этой горке Источник: «Жилмассив „Родники“» / Vk.com











В Калининском районе Новосибирска образовалась стихийная горка с выездом на проезжую часть. Об этом сообщили новосибирцы в группе «Жилмассив „Родники“» во «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что местом для зимних забав дети выбрали склон на улице Тюленина, 9 около поликлиники № 29, который ведет прямо к дороге.

Источник: «Жилмассив „Родники“» / Vk.com

На опубликованном ролике видно, как дети катаются по склону на ледянках и «ватрушках». Новосибирцы опасаются, что такие игры могут привести к трагедии.

— Вчера шла в поликлинику, мне в ноги скатились двое на ватрушке, чуть с ног не сбили и почти выкатились на проезжую часть, — написала в комментариях одна из местных жительниц.

— Эта горка каждый год там. И каждый год дети на этой горке ломают ноги, руки, копчики. Всем по фиг! Меры никто не принимает! — возмущена другая сибирячка.

— Наверху бы огородили заборчиком! Сегодня там была, очень опасное место! И там ведь и взрослые вместе с детьми! — рассказывает еще одна подписчица.

Некоторые пользователи объясняют появление стихийной горки тем, что в микрорайоне «Родники» во дворах у детей нет безопасных мест для катаний.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.