Авария на Затулинке: десятки домов остались без света на левом берегу Новосибирска

Электроснабжение пропало около 17:00 25 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 25 ноября Затулинский жилмассив Новосибирска погрузился в блэкаут из-за аварии. Об этом редакции НГС сообщил читатель.

— На Затулике опять нет света, соответственно, и воды, — написал местный житель.

По данным муниципального портала города, света нет в 42 жилых домах на улицах Зорге и Петухова. Судя по карте аварийных отключений, электроснабжение пропало в 17:00.

Вместе с электроснабжение пропало и водоснабжение Источник: map.novo-sibirsk.ru











Причиной отключения на муниципальном портале указано аварийное отключение трансформаторной подстанции. Электричество в дома должны вернуть в 20:00.

Для выяснения причин аварии редакция НГС направила запрос в «Россети Новосибирск».

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— Сегодня вечером около 17:00 произошло повреждение кабельной линии электропередачи. В результате без электроснабжения остались МКД по ул. Петухова и Зорге, а также ЦТП и школа. Для устранения последствий технологического нарушения привлечены 3 бригады «Россети Новосибирск» и специализированная лаборатория, — сообщили редакции НГС «Россети Новосибирск».

В компании отметили, что около 85% потребителей подключили к электроснабжению в 19:00. Полностью дефект устранили в 20:10.