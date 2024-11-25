«Скачков напряжения не было»: новосибирская УК — о том, что происходило в доме, где загадочно погиб парень

В УК сообщили, что заявок на проведение работ в день трагедии не поступало Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В день смерти 23-летнего экспедитора Сергея Хижняка от удара электрическим током при необычных обстоятельствах в управляющую компанию не поступало никаких заявок на ремонт и сообщений о проблемах с электричеством. Об этом НГС сообщили в новосибирской УК «Сибиряк», обслуживающей дом.

По данным УК, 24 октября на улице Дачной, 25/4 не проводили никакие ремонтные работы силами работников «Сибиряка» или по их требованию.

— Мы узнали не сразу, не в этот самый день. Чуть позже мы узнали, 3−4 дня назад, что случилась такая беда с человеком. Начали смотреть журналы, записи: ни этим днём, ни днём ранее, ни позже — никаких заявок на участок не поступало. Старшая по дому это подтвердила. Я так понимаю, её тоже полиция опросила. Она тоже живёт в этом доме, и подтвердила, что никаких скачков напряжения там не было, — рассказал НГС замдиректора ООО «УК „Сибиряк“» Евгений Риб.

23-летний экспедитор Сергей Хижняк скончался от удара электрическим током. Его нашли на диване: одной рукой он держал мобильный телефон, стоящий на зарядке, а другой рукой касался батареи. Родители полагают, что ток мог пройти по батарее.

Читатель НГС даже провел эксперимент и убедился, что у него дома батарея под напряжением. Когда один из щупов мультиметра коснулся оголенной части трубы батареи, на экране высветилось около 40 вольт.