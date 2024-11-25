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Происшествия «Скачков напряжения не было»: новосибирская УК — о том, что происходило в доме, где загадочно погиб парень

«Скачков напряжения не было»: новосибирская УК — о том, что происходило в доме, где загадочно погиб парень

Управляющая компания проверила журналы регистрации обращений за 24 октября

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61 комментарий

В УК сообщили, что заявок на проведение работ в день трагедии не поступало

В день смерти 23-летнего экспедитора Сергея Хижняка от удара электрическим током при необычных обстоятельствах в управляющую компанию не поступало никаких заявок на ремонт и сообщений о проблемах с электричеством. Об этом НГС сообщили в новосибирской УК «Сибиряк», обслуживающей дом.

По данным УК, 24 октября на улице Дачной, 25/4 не проводили никакие ремонтные работы силами работников «Сибиряка» или по их требованию.

— Мы узнали не сразу, не в этот самый день. Чуть позже мы узнали, 3−4 дня назад, что случилась такая беда с человеком. Начали смотреть журналы, записи: ни этим днём, ни днём ранее, ни позже — никаких заявок на участок не поступало. Старшая по дому это подтвердила. Я так понимаю, её тоже полиция опросила. Она тоже живёт в этом доме, и подтвердила, что никаких скачков напряжения там не было, — рассказал НГС замдиректора ООО «УК „Сибиряк“» Евгений Риб.

23-летний экспедитор Сергей Хижняк скончался от удара электрическим током. Его нашли на диване: одной рукой он держал мобильный телефон, стоящий на зарядке, а другой рукой касался батареи. Родители полагают, что ток мог пройти по батарее.

Читатель НГС даже провел эксперимент и убедился, что у него дома батарея под напряжением. Когда один из щупов мультиметра коснулся оголенной части трубы батареи, на экране высветилось около 40 вольт.

А электрики разобрали гипотетическую возможность умереть, прикоснувшись к батарее.

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Новосибирск Удар током Управляющая компания Смерть Улица Дачная
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Комментарии
61
кулькулятр
7 часов
Ничего загадочного в этом случае нет. На его месте мог быть любой. Батареи в хрущах заземлены и достаточно пробоя фазы на корпус телефона. Спазм мышц не позволит бросить телефон. Если при ударе током отбросит от батареи - останетесь в живых, не отбросит - будет тот же результат. Повторяемость 100%.
Татьяна 53
8 часов
Удар судьбы, все под Богом, жаль, красивый парень.
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