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Происшествия На теле — укусы животных: в Красноярском крае школьница пошла кормить свиней, а потом ее нашли мертвой

На теле — укусы животных: в Красноярском крае школьница пошла кормить свиней, а потом ее нашли мертвой

Следователи возбудили дело

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57 комментариев

Это загон, где нашли девушку

В селе Ушканка Красноярского края погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, вечером 23 ноября 11-классница пошла кормить скот в сарай во дворе своего дома, пока ее родители находились в Красноярске.

Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил ее в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животного. Он позвал соседей на помощь.

Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть школьницы.

По информации прокуратуры, тело вскрыли и выяснили, что предварительно девушка погибла от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии левой ноги. Там же уточнили, что рана оказалась рваной.

— Детальное заключение будет чуть позже. По данным эксперта, в месте локализации раны имеются следы от зубов, — отметили в ведомстве.

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

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Комментарии
57
Гость
13 часов
Страшная трагедия 😢 Будьте осторожны со Cвиньями, эти звери злобны и опасны! 🐷😲
Гость
13 часов
Свиньи - страшные животные
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