На теле — укусы животных: в Красноярском крае школьница пошла кормить свиней, а потом ее нашли мертвой

Это загон, где нашли девушку Источник: Прокуратура Красноярского края / Telegram











В селе Ушканка Красноярского края погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, вечером 23 ноября 11-классница пошла кормить скот в сарай во дворе своего дома, пока ее родители находились в Красноярске.

Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил ее в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животного. Он позвал соседей на помощь.

Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть школьницы.

По информации прокуратуры, тело вскрыли и выяснили, что предварительно девушка погибла от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии левой ноги. Там же уточнили, что рана оказалась рваной.

— Детальное заключение будет чуть позже. По данным эксперта, в месте локализации раны имеются следы от зубов, — отметили в ведомстве.