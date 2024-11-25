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Происшествия В Новосибирске подожгли отдел судебных приставов Заельцовского района

В Новосибирске подожгли отдел судебных приставов Заельцовского района

В результате никто не пострадал

8 604
51 комментарий

Огнем повреждена оргтехника и мебель

В отделении судебных приставов по Заельцовскому району по адресу Жуковского, 115 в воскресенье, 24 ноября в 03:30 утра произошел пожар в результате поджога. Это подтвердил источник НГС.

Об инциденте сообщили в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», там же опубликовали кадры с места возгорания.

Как рассказал НГС главный специалист-эксперт ГУФССП России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Андрей Семёнов, люди во время пожара не пострадали, был нанесен только материальный ущерб.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что информация уточняется. В ГУ МВД России по региону официально случившееся не комментируют. В СУ СКР по Новосибирской области получить оперативно комментарий не удалось.

В начале октября стало известно, что поджигателя здания новосибирской ФСБ уличили еще в одной диверсии.

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Новосибирск Поджог ГУФССП по Новосибирской области Пожар Приставы
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Комментарии
51
Татьяна 53
16 часов
Смело
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
16 часов
люди стали понемногу понимать кое что и где кто))
Читать все комментарии
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