В Новосибирске подожгли отдел судебных приставов Заельцовского района

Огнем повреждена оргтехника и мебель Источник: ЧП Новосибирск / «ВКонтакте»











В отделении судебных приставов по Заельцовскому району по адресу Жуковского, 115 в воскресенье, 24 ноября в 03:30 утра произошел пожар в результате поджога. Это подтвердил источник НГС.

Об инциденте сообщили в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», там же опубликовали кадры с места возгорания.

Как рассказал НГС главный специалист-эксперт ГУФССП России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Андрей Семёнов, люди во время пожара не пострадали, был нанесен только материальный ущерб.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что информация уточняется. В ГУ МВД России по региону официально случившееся не комментируют. В СУ СКР по Новосибирской области получить оперативно комментарий не удалось.