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Происшествия Самолет из России загорелся при посадке в Турции. Он вспыхнул почти целиком: видео

Самолет из России загорелся при посадке в Турции. Он вспыхнул почти целиком: видео

Пожар начался с двигателей

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83 комментария

Видео пожара

В аэропорту Антальи загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100.

Рейс авиакомпании «Азимут» прилетел в Турцию из Сочи. Пожар начался сразу после посадки: у самолета загорелся двигатель. Огонь быстро объял самолет.

— Пожар в самолете, приземлившемся в сложных метеоусловиях, заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Пожарные расчеты в короткие сроки прибыли на место и начали тушить пожар. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, — пишет турецкое издание Airporthaber.

Горящий самолет

По разным данным, на борту было то ли 79, то ли 89 пассажиров. Всех эвакуировали по надувным трапам. Росавиация отчиталась, что погибших нет.

ЧП сорвало расписание рейсов в аэропорту. Взлетно-посадочная полоса остается закрытой: ее смогут открыть только после того, как дополнительно проверят. Причины возгорания двигателя также предстоит установить.

— Пассажирам будет предоставлена ​​дополнительная информация, — объяснили в Airporthaber.

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Самолет Турция Пожар Анталья
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Комментарии
83
Татьяна 53
17 часов
Главное, чтобы это не стало закономерностью
Гость
22 часа
Если кому интересно может почитать мнение Филева из S7 о SSJ после инцидента в Якутске. На мой взгляд ситуации схожи.
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