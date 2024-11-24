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Происшествия «За три копейки хотите кайфа»: новосибирский таксист сорвался на пассажирок — во время поездки он покрыл их матом

«За три копейки хотите кайфа»: новосибирский таксист сорвался на пассажирок — во время поездки он покрыл их матом

Мужчину не устроил способ оплаты

10 877
165 комментариев

Сибирячка обратилась в службу поддержки

Жительница Новосибирска сообщила о грубом таксисте, который оскорблял ее и подругу во время поездки. О скандале сибирячка написала в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Вызвали такси «Максим». Началось с того, что оплатили поездку по номеру, указанному в заказе, но эта карта, по словам водителя, оказалась заблокирована. Хотя уведомление о переводе ему пришло. В заказе стояла оплата «перевод на карту». Затем водитель не хотел нас везти до указанной точки, сказав, что сами дойдете через дворы. Но позже всё же отвез, — говорится в посте.

Судя по кадрам, опубликованным в канале, мужчина на протяжении поездки оскорбляет пассажирок. При этом девушки стараются не провоцировать мужчину.

— Дойти пешком они не могут. За три копейки хотите кайфа какого-то. Гребите отсюда, — говорит мужчина на видео.

Как отметила сибирячка в посте, после поездки она сразу же обратились в службу поддержки и сообщили о случившемся.

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу такси «Максим» для комментария по этой ситуации.

Ранее в Новосибирске задержали водителя такси, который приставал к пассажирке. Выяснилось, что мужчина хотел скрыться за пределами страны.

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Комментарии
165
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24 ноября, 21:45
Подписался, вези , деньги дерёте и всё вам мало
Avatarus
24 ноября, 20:15
Типичный таксометор которому нет места в этой сфере, его проблемы что там у него заблокировано, поездка была оплачена следовательно его работа довести до точки , надеюсь его попрут из сферы.
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