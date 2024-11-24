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Происшествия «Ехала с друзьями»: что известно о 18-летней девушке, пострадавшей в ночном ДТП на улице Кирова

«Ехала с друзьями»: что известно о 18-летней девушке, пострадавшей в ночном ДТП на улице Кирова

На месте аварии погиб 23-летний парень

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59 комментариев

Авария произошла ночью 24 ноября

Стало известно, в каком сейчас состоянии 18-летняя пассажирка Nissan March, пострадавшая в ночной аварии на улице Кирова.

Как рассказала НГС на условиях анонимности знакомая девушки, пострадавшая сейчас находится в реанимации. За рулем Nissan March и еще один пассажир — ее друзья.

— Сейчас она в реанимации с ушибом лёгких и переломом челюсти. В машине была с друзьями, ехала сзади, — поделилась знакомая.

Очевидцы аварии в социальных сетях рассказывают, что проезжали мимо места ДТП утром, по их словам, автомобили разбросало по разным сторонам дороги. Один из местных жителей объяснил, что и раньше на этом перекрестке случались аварии, после установили светофор.

— Передний бампер Nissan всмятку, Mercedes почти не пострадал. Когда проезжал на месте были сотрудники ГАИ, дорога пустая, — поделился очевидец последствий ДТП.

Водителя Mercedes госпитализировали

— Проезжала утром мимо аварии, жутко очень. На дороге пусто, а тут такое страшное событие, — рассказывает сибирячка.

Авария около дома 304 по улице Кирова произошла в 05:25 24 ноября. Предварительно, 23-летний водитель Nissan March влетел в Mercedes, который остановился на красный сигнал светофора. На месте ДТП погиб 23-летний пассажир Nissan. Еще одну пассажирку этого же автомобиля и водителей Nissan и Mercedes доставили в больницу.

Если вам что-либо известно об аварии, вы были участником или свидетелем данного ДТП, расскажите о том, как все произошло редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно беременная женщина, которая попала под колеса иномарки на улице Петухова, родила здорового ребенка. Ее двухлетний сын погиб на месте ДТП.

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ДТП Авария Улица Кирова
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Комментарии
59
Alx_nsk
24 ноября, 15:51
Уже публиковали статью об аналогичном происшествии, где пострадавшая барышня вс переломаная, проблемы со срением и пр. А разбивший её приятель благополучно слился. Барышни, не садитесь с малолетними бестолковыми водителями лохумутов кататься. Лучше на такси. А еще лучше - дома в кроватке.
Гость
24 ноября, 15:21
что известно о 18-летней девушке, пострадавшей в ночном ДТП на улице Кирова. Уже известно, что мозга нет ни у нее, ни у ее друзей. Результат логично печальный. Как можно было на пустой улице вломиться в стоящий на светофоре Мерседес - только под шафе.
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