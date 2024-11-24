«Ехала с друзьями»: что известно о 18-летней девушке, пострадавшей в ночном ДТП на улице Кирова

Авария произошла ночью 24 ноября Источник: ГАИ по Новосибирску











Стало известно, в каком сейчас состоянии 18-летняя пассажирка Nissan March, пострадавшая в ночной аварии на улице Кирова.

Как рассказала НГС на условиях анонимности знакомая девушки, пострадавшая сейчас находится в реанимации. За рулем Nissan March и еще один пассажир — ее друзья.

— Сейчас она в реанимации с ушибом лёгких и переломом челюсти. В машине была с друзьями, ехала сзади, — поделилась знакомая.

Очевидцы аварии в социальных сетях рассказывают, что проезжали мимо места ДТП утром, по их словам, автомобили разбросало по разным сторонам дороги. Один из местных жителей объяснил, что и раньше на этом перекрестке случались аварии, после установили светофор.

— Передний бампер Nissan всмятку, Mercedes почти не пострадал. Когда проезжал на месте были сотрудники ГАИ, дорога пустая, — поделился очевидец последствий ДТП.

Водителя Mercedes госпитализировали Источник: ГАИ по Новосибирску











— Проезжала утром мимо аварии, жутко очень. На дороге пусто, а тут такое страшное событие, — рассказывает сибирячка.

Авария около дома 304 по улице Кирова произошла в 05:25 24 ноября. Предварительно, 23-летний водитель Nissan March влетел в Mercedes, который остановился на красный сигнал светофора. На месте ДТП погиб 23-летний пассажир Nissan. Еще одну пассажирку этого же автомобиля и водителей Nissan и Mercedes доставили в больницу.