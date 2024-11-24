Nissan влетел в Mercedes на улице Кирова — на месте погиб пассажир, еще троих доставили в больницу

Авария произошла у дома 304 на улице Кирова Источник: ГАИ по Новосибирску











Ночью 24 ноября в Октябрьском районе Новосибирска 23-летний мужчина на Nissan March влетел в Mercedes. В аварии погиб пассажир Nissan, еще троих участников доставили в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла в 05:25. Предварительно, 23-летний мужчина на Nissan March ехал со стороны улицы Лобова в сторону улицы Выборная, у дома 304 по улице Кирова водитель влетел в Mercedes. За рулем последнего был 36-летний мужчина, в момент аварии он стоял на светофоре.

По данным ГАИ, Mercedes стоял на светофоре, в этот момент в него влетел автомобиль Источник: ГАИ по Новосибирску











На месте аварии погиб 23-летний пассажир Nissan March. Еще одну пассажирку этого автомобиля 18 лет и водителей Nissan и Mercedes доставили в больницу.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции и ГАИ Источник: ГАИ по Новосибирску









