Nissan влетел в Mercedes на улице Кирова — на месте погиб пассажир, еще троих доставили в больницу

Ночью 24 ноября в Октябрьском районе Новосибирска 23-летний мужчина на Nissan March влетел в Mercedes. В аварии погиб пассажир Nissan, еще троих участников доставили в больницу.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла в 05:25. Предварительно, 23-летний мужчина на Nissan March ехал со стороны улицы Лобова в сторону улицы Выборная, у дома 304 по улице Кирова водитель влетел в Mercedes. За рулем последнего был 36-летний мужчина, в момент аварии он стоял на светофоре.
На месте аварии погиб 23-летний пассажир Nissan March. Еще одну пассажирку этого автомобиля 18 лет и водителей Nissan и Mercedes доставили в больницу.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.
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