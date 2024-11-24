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Происшествия Nissan влетел в Mercedes на улице Кирова — на месте погиб пассажир, еще троих доставили в больницу

Nissan влетел в Mercedes на улице Кирова — на месте погиб пассажир, еще троих доставили в больницу

В аварии на улице Кирова в Новосибирске погиб 23-летний пассажир

9 837
67 комментариев

Авария произошла у дома 304 на улице Кирова

Ночью 24 ноября в Октябрьском районе Новосибирска 23-летний мужчина на Nissan March влетел в Mercedes. В аварии погиб пассажир Nissan, еще троих участников доставили в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла в 05:25. Предварительно, 23-летний мужчина на Nissan March ехал со стороны улицы Лобова в сторону улицы Выборная, у дома 304 по улице Кирова водитель влетел в Mercedes. За рулем последнего был 36-летний мужчина, в момент аварии он стоял на светофоре.

По данным ГАИ, Mercedes стоял на светофоре, в этот момент в него влетел автомобиль

На месте аварии погиб 23-летний пассажир Nissan March. Еще одну пассажирку этого автомобиля 18 лет и водителей Nissan и Mercedes доставили в больницу.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции и ГАИ

23 ноября на улице Кропоткина насмерть сбили пешехода.

Если вам что-либо известно об аварии, вы были участником или свидетелем данного ДТП, расскажите о том, как все произошло редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
67
Мон@шка60+
24 ноября, 10:05
Веселились до половины шестого и довеселились.
Плохо мне...
24 ноября, 09:54
на пустой дороге в пять утра. это прекрасно, товарищи, тут хоть полк гаи ставь...
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