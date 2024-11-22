НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -10

2 м/c,

с-з.

 765мм 70%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43

СРОЧНО

Новосибирцы требуют увеличить сквер на Демакова в два раза

Нежные подарки на День матери
Деньги от кандидата в мэры
Кто строит новую Россию
Неудачное удаление зуба
Шикарные коттеджи на продаже
Куда пропал Усатый в каске
Зажечь на корпоративе — советы
Новости в Telegram
Происшествия Перебегал дорогу в неположенном месте: новосибирский школьник попал под колеса Toyota — фото с места ДТП

Перебегал дорогу в неположенном месте: новосибирский школьник попал под колеса Toyota — фото с места ДТП

Авария произошла на улице Сурикова

1 567
17 комментариев

ДТП произошло рядом с пешеходным переходом

Девятилетний мальчик пострадал в результате аварии в Дзержинском районе Новосибирска. ДТП произошло около 17:10 сегодня, 22 ноября, на улице Сурикова.

По данным региональной ГАИ, 25-летний мужчина двигался на автомобиле Toyota Highlander по улице Сурикова в сторону Трикотажной. Он наехал на ребенка, когда тот перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил травмы, их характер уточняется. Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

О состоянии ребенка пока ничего неизвестно

В группе «Инцидент Новосибирск» очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что авария произошла недалеко от пешеходного перехода. К пострадавшему ребенку на помощь подошли прохожие. На месте работала детская реанимация.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее в Новосибирске произошло страшное ДТП. В одном из дворов водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Сбил ребенка ГАИ Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
mirror
26 минут
Есть такая замечательная книга - Атлас СудМедЭкспертизы. Показывайте её детям, хоть в электронном, а лучше в бумажном виде. Я в 9-м классе хотела стать врачом, после просмотра данной книги в корне передумала. ДТП, ЖД и прочее в "лучшем" виде.
Я_ИНАЯ
52 минуты
По идее, родители к этому возрасту должны были объяснить ПДД ребенку. Если нужно, показательно с картинками с мест ДТП. По другому некоторые не понимают и попадают под колёса. Мальчику скорейшего выздоровления.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,28

Марина,48

Sergey,52

Лилия,48

Юля,24

Ульяна,42

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление