Перебегал дорогу в неположенном месте: новосибирский школьник попал под колеса Toyota — фото с места ДТП

ДТП произошло рядом с пешеходным переходом Источник: пресс-служба ГАИ по Новосибирской области











Девятилетний мальчик пострадал в результате аварии в Дзержинском районе Новосибирска. ДТП произошло около 17:10 сегодня, 22 ноября, на улице Сурикова.

По данным региональной ГАИ, 25-летний мужчина двигался на автомобиле Toyota Highlander по улице Сурикова в сторону Трикотажной. Он наехал на ребенка, когда тот перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил травмы, их характер уточняется. Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

О состоянии ребенка пока ничего неизвестно Источник: Инцидент Новосибирск / Vk.com











В группе «Инцидент Новосибирск» очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что авария произошла недалеко от пешеходного перехода. К пострадавшему ребенку на помощь подошли прохожие. На месте работала детская реанимация.