Перебегал дорогу в неположенном месте: новосибирский школьник попал под колеса Toyota — фото с места ДТП

Девятилетний мальчик пострадал в результате аварии в Дзержинском районе Новосибирска. ДТП произошло около 17:10 сегодня, 22 ноября, на улице Сурикова.
По данным региональной ГАИ, 25-летний мужчина двигался на автомобиле Toyota Highlander по улице Сурикова в сторону Трикотажной. Он наехал на ребенка, когда тот перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчик получил травмы, их характер уточняется. Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.
В группе «Инцидент Новосибирск» очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что авария произошла недалеко от пешеходного перехода. К пострадавшему ребенку на помощь подошли прохожие. На месте работала детская реанимация.
Ранее в Новосибирске произошло страшное ДТП. В одном из дворов водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка.