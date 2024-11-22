«Это какая-то совдепия»: эксперты разобрали гипотетическую возможность умереть, прикоснувшись к батарее

Электрики высказали свои версии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обстоятельства смерти 23-летнего экспедитора из Новосибирска Сергея Хижняка продолжают вызывать множество вопросов. Когда парня нашли мертвым, одной рукой он держался за телефон, а другим за батарею. Но умереть из-за стоявшего на зарядке телефона практически невозможно, считают эксперты.

«Максимум может взорваться аккумулятор»

Как пояснил корреспонденту НГС практикующий электрик с 20-летним стажем Игорь Харитонов, современные мобильные устройства оборудованы надежными контроллерами.

— Максимум может взорваться аккумулятор на самом устройстве, но поражения электрическим током точно не может быть, потому что там меньше 0,32 ампера, если не ошибаюсь, — пояснил Игорь Харитонов.

Он подчеркивает, что в случае смертельного поражения током говорят не о вольтаже, а именно об ампераже.

— При 90-100 мА происходит паралич дыхания и остановка сердца, но уже при 8-10 мА оторвать руки от токоведущих частей трудно, — отмечает эксперт.

«Блуждающий ток — это, как шаровая молния»

Специалист удивился предположению насчет «блуждающего тока», назвав это мифом. Ранее мать погибшего сообщила, что такую версию ей озвучили следователи.

— Ну это просто смешно! Блуждающий ток — это то же самое, что шаровая молния, — говорит электрик. — Есть еще такая формулировка, что это наводка. Наводка — это когда откуда-то «левое» электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод. Но наводка максимум может быть до, кажется, 46 вольт. Она не может убить человека.

«Батареи обычно сами заземлены»

Версия, что на батарею кто-то из соседей что-то заземлил, тоже показалась Игорю Харитонову сомнительной.

— Ну это какая-то совдепия! Вряд ли такое могло произойти, хотя с другой стороны, если это хрущевка… — сказал на это эксперт. — Кроме того, все батареи связаны между собою, они в любом случае заземлены.

Еще один странный в этой ситуации факт — когда женщина увидела мертвого сына, она коснулась его ног, и ее не ударило током. Но, по ее словам, обесточили квартиру позднее — только после приезда экстренных служб. То есть тело парня должно было быть под напряжением.

— Должен был сработать автомат. Больше вариантов нет, — Либо человек под напряжением находился всё это время, но тогда получается, что там не было абсолютно никакой защиты… Либо кто-то выключил автомат, — пояснил электрик.

Игорь Харитонов советует с осторожностью пользоваться мобильными на зарядке, не использовать неисправные зарядные устройства, не заряжать телефон в ванной из-за высокой влажности и не лезть в электрику без допуска, а лучше вызывать профессионала.

Что показывает эксперимент

Сергей Иванов, специалист с третьей группой допуска по электробезопасности, тоже очень удивился обстоятельствам смерти 23-летнего парня. Он провел эксперимент: одной рукой взял мобильный, стоящий на зарядке, а другой коснулся батареи. Ничего не произошло, только в динамике появился гул. Тогда мужчина проверил мультитестером мобильный и трубу батареи. На батарее прибор показал порядка 40 вольт.

Мужчина проверил батарею у себя дома Источник: Сергей Иванов

— Современные зарядки — умные, это исключено, что дело в зарядке. В ответ на малейший скачок напряжения зарядка просто вырубается и не работает. Это исключительно система отопления. Я предполагаю, что у кого-то из соседей был пробой на систему отопления. Если на батарею кто-то перекинул заземление, это нужно выяснить. Потому что так просто оставлять это нельзя, ведь это может быть не единственный случай. Таких умельцев хватает, — поделился с НГС Сергей Иванов. — Но каким образом телефон прикипел к руке парня, я понятия не имею. Это уже необходимо разбирать зарядное устройство, разбирать сам телефон проводить экспертизу.

Телефон действительно сдали на экспертизу, ее результатов у матери еще нет.

Как стало известно НГС, прокуратура Новосибирской области проводит проверку по данному факту.