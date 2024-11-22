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Происшествия На Немировича-Данченко ребенок попал под сход наледи — его повезли в больницу

На Немировича-Данченко ребенок попал под сход наледи — его повезли в больницу

Инцидент произошел 19 ноября

814
7 комментариев

Ребенка доставили в больницу

В Новосибирске наледь упала с пятиэтажного дома на ребенка. Инцидент произошёл во вторник, 19 ноября. Информация появилась на сайте МЧС по Новосибирской области.

Ребенок шел возле дома на Немировича-Данченко, 153, когда произошел сход наледи.

Дом находится на Немировича-Данченко

Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу № 1. После осмотра врачом ребенка отправили домой.

В управляющую компанию «МКС-Новосибирск» корреспондент НГС дозвониться не смогла. В мэрию города и в УК направлены запросы.

На крыше дома в Первомайском районе образовались гигантские сосульки, которые напугали местных жителей. Коммунальщики уже справились с проблемой, но жители боятся, что сосульки снова нарастут.

Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь в нами

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Новосибирск Наледь Ребенок МЧС
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Комментарии
7
Гость
21 минута
это случайно не та Немировича, что тут презентовалась как "будущая авеню на Н.Данченко?"
Жаба Васильевна
15 минут
Вот оно, началось. Граждане, будьте бдительны!
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