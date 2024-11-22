На Немировича-Данченко ребенок попал под сход наледи — его повезли в больницу

В Новосибирске наледь упала с пятиэтажного дома на ребенка. Инцидент произошёл во вторник, 19 ноября. Информация появилась на сайте МЧС по Новосибирской области.
Ребенок шел возле дома на Немировича-Данченко, 153, когда произошел сход наледи.
Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу № 1. После осмотра врачом ребенка отправили домой.
В управляющую компанию «МКС-Новосибирск» корреспондент НГС дозвониться не смогла. В мэрию города и в УК направлены запросы.
На крыше дома в Первомайском районе образовались гигантские сосульки, которые напугали местных жителей. Коммунальщики уже справились с проблемой, но жители боятся, что сосульки снова нарастут.