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Компьютеры мэрии Новосибирска полгода были заражены вирусом

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Происшествия Компьютеры мэрии Новосибирска полгода были заражены вирусом — это не понравилось ФСБ

Компьютеры мэрии Новосибирска полгода были заражены вирусом — это не понравилось ФСБ

Из компьютеров администрации могла произойти утечка

2 543
46 комментариев

Вирус появился на компьютерах еще летом

Управление ФСБ объявили официальное предостережение руководителю одного из управлений мэрии Новосибирска.

Как оказалось, в июне 2024 года компьютеры администрации заразили вредоносным программным обеспечением, которое могло получать незаконный доступ к информации. Вирус мог уничтожать, блокировать или изменять данные, а также могла произойти утечка.

Вредоносное ПО появилось на компьютерах мэрии из-за устаревшей версии программного обеспечения, и так как специалисты не занимались защитой информационной системы учреждения.

— Предпринятые сотрудниками УФСБ и мэрии своевременные меры позволили блокировать вредоносное программное обеспечение, что предотвратило причинение ущерба мэрии Новосибирска, — отметили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

По версии ФСБ, должностное лицо создало условия, которые могли привести к преступлению по части 1 статьи 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей). Сотруднику мэрии объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу мэрии за комментарием. На момент публикации ответа не было.

В начале ноября новосибирский интернет-провайдер «Сибсети» подвергся атаке хакеров

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Комментарии
50
fin
22 минуты
"Предпринятые сотрудниками УФСБ и мэрии своевременные меры". Не прошло и полгода.
трям-брям
42 минуты
Ну всё, теперь понятно, почему проблемы с документацией по ст. "Спортивная"
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