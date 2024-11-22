Охранников несколько раз вызывали к дому в Новосибирске из-за обиженного жениха

Экипажи приезжали к дому примерно каждые два дня Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В Новосибирске ночью 22 ноября мужчина пытался привлечь внимание бывшей невесты. Для этого он по ночам приходил к ее дому.

Подробности рассказали в телеграм-канале агентства безопасности «Гвардия». Вызовы к дому на улице Трикотажной, 58/1 в Дзержинском районе поступают примерно раз в два дня. Это произошло и сегодня.

Бывший жених женщины, которая живет в этом доме, пришел во двор и начал бросать в окна ее квартиры камешки и снежки. А после этого он очень быстро сбежал, поэтому пока задержать его не удалось