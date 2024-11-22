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Происшествия Охранников несколько раз вызывали к дому в Новосибирске из-за обиженного жениха

Охранников несколько раз вызывали к дому в Новосибирске из-за обиженного жениха

Сибиряк терроризирует бывшую возлюбленную

252
2 комментария

Экипажи приезжали к дому примерно каждые два дня

В Новосибирске ночью 22 ноября мужчина пытался привлечь внимание бывшей невесты. Для этого он по ночам приходил к ее дому.

Подробности рассказали в телеграм-канале агентства безопасности «Гвардия». Вызовы к дому на улице Трикотажной, 58/1 в Дзержинском районе поступают примерно раз в два дня. Это произошло и сегодня.

Бывший жених женщины, которая живет в этом доме, пришел во двор и начал бросать в окна ее квартиры камешки и снежки. А после этого он очень быстро сбежал, поэтому пока задержать его не удалось

В начале ноября в Новосибирске агрессивного мужчину вывели из психбольницы сотрудники ГБР. Он устроил скандал из-за того, что ему не понравились вопросы психиатра.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Дзержинский район Гвардия Жених Новосибирск
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Комментарии
2
GNUS111
1 минута
Бывшие возлюбленные должны через суд выплачивать алименты и неустойку своим воздыхателям, за потраченное на них время и средства. Если у девушки был парень и она не сумела сохранить отношения, то лишить её возможности заводить новые отношения в течении пяти лет. И ставить в известность её работодателя, что бы он принял меры к воспитательной работе.
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