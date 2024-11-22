В Новосибирске в запертом гараже нашли мертвого мужчину — тело доставали спасатели

В Новосибирске в гараже нашли тело 58-летнего мужчины. Спасателям пришлось вскрывать гараж, чтобы попасть внутрь.
Как рассказали в службе спасателей МАСС, вызов поступил вчера, 21 ноября, в 10:33. Мужчина был один в гараже на улице Тупик Красина и перестал выходить на связь. Замок он запер изнутри, поэтому на место вызвали спасателей, которые смогли открыть дверь.
Новосибирца нашли уже мертвым, тело передали сотрудникам полиции. Работу спасатели завершили в 11:25.
На этой неделе в Новосибирске водолазы вытащили из воды тело рыбака, который пропал 16 ноября. Труп обнаружили в районе Пиковой котельной.