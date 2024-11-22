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Происшествия В Новосибирске в запертом гараже нашли мертвого мужчину — тело доставали спасатели

В Новосибирске в запертом гараже нашли мертвого мужчину — тело доставали спасатели

58-летний новосибирец перестал выходить на связь

2 845
9 комментариев

Тело мужчины нашли вчера, 21 ноября

В Новосибирске в гараже нашли тело 58-летнего мужчины. Спасателям пришлось вскрывать гараж, чтобы попасть внутрь.

Как рассказали в службе спасателей МАСС, вызов поступил вчера, 21 ноября, в 10:33. Мужчина был один в гараже на улице Тупик Красина и перестал выходить на связь. Замок он запер изнутри, поэтому на место вызвали спасателей, которые смогли открыть дверь.

Дверь открывали с помощью спецустройства

Новосибирца нашли уже мертвым, тело передали сотрудникам полиции. Работу спасатели завершили в 11:25.

На этой неделе в Новосибирске водолазы вытащили из воды тело рыбака, который пропал 16 ноября. Труп обнаружили в районе Пиковой котельной.

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Новосибирск Спасатели Гаражи МАСС
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Комментарии
10
Гость
1 час
Пиковая котельная, Тупик Красина..... Сколько интересного.
Гость
59 минут
почему великая страна великого геополитика лидирует по числу мужских самоубийств?
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