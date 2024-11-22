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Происшествия Под Красноярском количество детей с отравлением увеличилось до 30 — они и еще трое взрослых в больнице

Под Красноярском количество детей с отравлением увеличилось до 30 — они и еще трое взрослых в больнице

Причина все еще неизвестна

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На канскую школу № 15 возбудили уголовное дело

В больнице Канска с отравлением оказались уже 30 детей и трое взрослых, уточнили корреспонденту NGS24.RU в СК региона. Все они обедали в школьной столовой.

В Роспотребнадзоре нам пояснили, что экспертиза еды, которой по предварительной версии, отравились дети займёт примерно неделю.

Ранее NGS24.RU рассказывали, что в канской школе № 15 отравились дети. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Часть детей отправили в инфекционное отделение. Их возраст — от 8 до 13 лет. После обследования детям поставили диагноз — острая кишечная инфекция неясной этиологии.

Региональная прокуратура уточнила, что питанием в школе занимается ИП. Владелец ИП Печёрский Юрий Андреевич рассказал, что варианта два: либо ротавирус, либо вина действительно на нём. По данным ФГИС «Единый реестр проверок», у предпринимателя уже фиксировали нарушения в области поставок школьного питания.

В Новосибирске перед судом предстанет сотрудница детского сада, из-за которой еду для сада приготовили из просроченных яиц. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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Отравление Школьная столовая Канск
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