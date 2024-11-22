«Ты себе могилу копать будешь»: в Иркутске подростки избили школьницу — видео

Девушку избили несколько человек Источник: «Сводка 38»











Сотрудники полиции проверяют информацию о драке между школьниками, которая, по данным соцсетей, произошла накануне в Иркутске в микрорайоне Синюшина Гора. Видео опубликовано в Telegram-канале «Сводка38».

На кадрах видно, как на девочку-подростка сначала набрасывается парень: он толкает школьницу несколько раз, после чего она падает, он придавливает ее сверху, и школьники начинают кататься по снегу. Затем видео прерывается и продолжается уже с того момента, как школьницу избивает другая девушка.

Источник: «Сводка 38»

Она бьет оппонентку кулаками и просит повторить что-то, что, вероятно, жертва говорила ранее. Затем обидчица все-таки встает с поверженной школьницы и говорит:

— Ты себе могилу копать будешь, если еще раз такое скажешь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники полиции проверяют информацию о конфликте, который запечатлен на видео. Также полицейские просят очевидцев и тех, у кого есть хоть какая-либо информация об этом, позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (3952) 30-87-08 или с мобильного 102.

Также к делу подключилась прокуратура. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.