«Есть сомнение в надежности»: десятки домов на сутки остались без отопления на Затулинке — что меняют энергетики

Теплоснабжение должны вернуть к 8:00 22 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Более 50 домом в Кировском районе Новосибирска на сутки остались без отопления и горячей воды. Информация об этом появилась на муниципальном портале Новосибирска.

Под плановое отключение попали 57 домов на улицах Виктора Шевелева, Дмитрия Шмонина, Зорге и Петухова. Причиной стала замена компенсаторов на теплосетях.

Работы проводят, чтобы избежать последствий в морозы Источник: map.novo-sibirsk.ru











— Плановый осмотр показал, что есть сомнения в надежности компенсаторов. Чтобы не допустить серьезных проблем, их превентивно меняют, пока нет сильных морозов, — объяснили редакции НГС в пресс-службе СГК.

Отключение продлится с 9:00 21 ноября до 8:00 22 ноября.