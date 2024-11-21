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Происшествия Отопительный сезон 2024/2025 «Есть сомнение в надежности»: десятки домов на сутки остались без отопления на Затулинке — что меняют энергетики

«Есть сомнение в надежности»: десятки домов на сутки остались без отопления на Затулинке — что меняют энергетики

Отопления и горячей воды нет в 57 домах

136
1 комментарий

Теплоснабжение должны вернуть к 8:00 22 ноября

Более 50 домом в Кировском районе Новосибирска на сутки остались без отопления и горячей воды. Информация об этом появилась на муниципальном портале Новосибирска.

Под плановое отключение попали 57 домов на улицах Виктора Шевелева, Дмитрия Шмонина, Зорге и Петухова. Причиной стала замена компенсаторов на теплосетях.

Работы проводят, чтобы избежать последствий в морозы

— Плановый осмотр показал, что есть сомнения в надежности компенсаторов. Чтобы не допустить серьезных проблем, их превентивно меняют, пока нет сильных морозов, — объяснили редакции НГС в пресс-службе СГК.

Отключение продлится с 9:00 21 ноября до 8:00 22 ноября.

Ранее, вечером 20 ноября, под Новосибирском десятки домов остались без света из-за повреждения линии электропередачи на Толмачевском шоссе.

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Отопление Плановое отключение Отключение СГК Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
1 минута
На данный момент, весь функционируемый производственный бизнес в России, работает за счет или технологий гейропки да америкосии. А это чисто предприятие духовных? Ну хоть оборудование то не традиционное?
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
2 минуты
Затулинка? Без комментариев
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