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Происшествия Новосибирца отправили в СИЗО за смертельное ДТП с двухлетним ребенком

Новосибирца отправили в СИЗО за смертельное ДТП с двухлетним ребенком

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

2 926
14 комментариев

Водитель проведет в СИЗО два месяца

В Новосибирске водителя, который насмерть сбил двухлетнего ребенка, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Страшное ДТП произошло 19 ноября. Пьяный водитель на Subaru Forester во дворе дома на улице Петухова сбил двухлетнего ребенка и его мать. Женщина пострадала, а мальчик погиб.

— Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено пьяным), — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кировский районный суд отправил водителя под стражу на 2 месяца.

Ранее возле места смертельного ДТП появился стихийный мемориал.

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Комментарии
14
Жаба Васильевна
1 час
Почему его не разорвали прямо там на месте?!
Гость
1 час
мда... руки чешутся😖 представляю как у отца они чешутся😖😖😖
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