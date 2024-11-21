Новосибирца отправили в СИЗО за смертельное ДТП с двухлетним ребенком

В Новосибирске водителя, который насмерть сбил двухлетнего ребенка, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Страшное ДТП произошло 19 ноября. Пьяный водитель на Subaru Forester во дворе дома на улице Петухова сбил двухлетнего ребенка и его мать. Женщина пострадала, а мальчик погиб.
— Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено пьяным), — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кировский районный суд отправил водителя под стражу на 2 месяца.
Ранее возле места смертельного ДТП появился стихийный мемориал.