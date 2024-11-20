В Новосибирской области поезд врезался в грузовик — водитель сбежал с места аварии

В Новосибирской области днем 20 ноября грузовой поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
Как уточнили в компании, инцидент произошел в 14:50 на перегоне Изынский — Буготак. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым составом.
— Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. В компании отметили, что ДТП не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.
Ранее на новосибирском переезде столкнулись КАМАЗ и поезд. Локомотив сошел с рельсов, один человек погиб.