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Происшествия В Новосибирской области поезд врезался в грузовик — водитель сбежал с места аварии

В Новосибирской области поезд врезался в грузовик — водитель сбежал с места аварии

Инцидент произошел на перегоне Изынский — Буготак

1 264
11 комментариев

В результате ДТП никто не пострадал

В Новосибирской области днем 20 ноября грузовой поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Как уточнили в компании, инцидент произошел в 14:50 на перегоне Изынский — Буготак. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым составом.

— Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. В компании отметили, что ДТП не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.

Ранее на новосибирском переезде столкнулись КАМАЗ и поезд. Локомотив сошел с рельсов, один человек погиб.

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Поезд Грузовик ДТП Новосибирск
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Комментарии
11
Гость
55 минут
Изынская?
Гость
1 час
🔥 XPOники Победы за 20 ноября Российская Армия продвигается и улучшает такт. положение по всему фронту! - Oсвобождён н.п. Ильинка (ДНР) 👍🎉 - Oтбито 22 атаки зловонных 🥩-жывOTныX - Прибито - >2020 украинских na33i-🐷🐷 (>400 под Курском), а всего >660,6K с 4.06.23 (из них >34390 в Курской обл) - Pазбито >81 ед. техники (33 под Курском), а всего >31,9К с 4.06.23 - Пopaжено 139 объектов и скоплений сил врага, включая 10 полевых складов БК, склад с БПЛА, объекты энергетики и военные аэродромы, - Cбито ПВО - 141 беспилотник, 1 хаймарс и 4 авиабомбы - 🔸 Желаю новых славных Побед 3ащитникам нашей Poдины! 👍 И лишь жалкие иноагенты с прихвостнями, упорото "не замечают" явного превосходства российской армии и надвигающегося п0ражения Запада 🤣
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