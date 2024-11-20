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Происшествия «Пункт назначения»: деревянный брусок выпал из кузова грузовика на Ватутина — впечатляющее видео

«Пункт назначения»: деревянный брусок выпал из кузова грузовика на Ватутина — впечатляющее видео

Водитель не заметил пропажи груза и поехал дальше

1 467
22 комментария

Вернулся ли за древесиной водитель остается неизвестно

В Новосибирске днем 20 ноября из кузова грузовика выпал деревянный брусок посреди дороги. Как сообщили очевидцы в телеграм канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Ватутина.

— Пункт назначения по-новосибирски. Брусок выпал из грузовика посреди дороги на Ватутина. Водитель не увидел или сделал вид, что не заметил потерю груза, и поехал дальше, — говорится в посте.

Судя по кадрам, автор видео попытался догнать водителя грузовика, чтобы сообщить о выпавшем брусе. Вернулся ли за древесиной водитель остается неизвестно.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее на Димитровском мосту в Новосибирске тягач МАЗ наехал на бетонные блоки. В ДТП пострадал 59-летний водитель — как сообщают в городской Госавтоинспекции, он попал в больницу.

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Комментарии
22
o191ku$
17 минут
Грузовозы давно обнаглели, сыпучие материалы, не накрывают тентом. Всё сыпется на дорогу. А у нас же ГАИ то нету. Кто будет следить? Сидят в кабинете , да и этого ,СМОРЧКА (губернатора) сопровождают.
кулькулятр
27 минут
Да уж, брусок! Аффтар, пиши ещё.
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