«Пункт назначения»: деревянный брусок выпал из кузова грузовика на Ватутина — впечатляющее видео

Вернулся ли за древесиной водитель остается неизвестно Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирске днем 20 ноября из кузова грузовика выпал деревянный брусок посреди дороги. Как сообщили очевидцы в телеграм канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Ватутина.

— Пункт назначения по-новосибирски. Брусок выпал из грузовика посреди дороги на Ватутина. Водитель не увидел или сделал вид, что не заметил потерю груза, и поехал дальше, — говорится в посте.

Источник: АСТ-54 Black

Судя по кадрам, автор видео попытался догнать водителя грузовика, чтобы сообщить о выпавшем брусе. Вернулся ли за древесиной водитель остается неизвестно.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.