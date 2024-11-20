НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 753мм 71%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81

СРОЧНО

Новосибирцы до утра остались без света

Кто строит новую Россию
Пропали 2 миллиона
Зажечь на корпоративе — советы
Куда пропали остановки
Врачи для 30-летних
Понаехавшие рестораны
Новости в Telegram
Происшествия Новосибирцы до утра остались без света — на линии электропередачи произошло повреждение

Новосибирцы до утра остались без света — на линии электропередачи произошло повреждение

Электричество планируют вернуть в дома только утром 21 ноября

2 783
20 комментариев

На месте работают три бригады

Под Новосибирском вечером 20 ноября десятки домов остались без света из-за повреждения линии электропередачи на Толмачевском шоссе. Как сообщили «Россети Новосибирск», под отключение попали близлежащие промплощадки и частные дома в селе Толмачево.

— На месте работают 3 бригады энергетиков. Сейчас энергетики занимаются поиском конкретного места повреждения, для этого используют специальное оборудование для обследования кабеля под землей. После чего предстоят земельные работы, — пояснили в «РЭС».

Как уточнили в компании, подачу электричества планируют восстановить 21 ноября в 08:00. На время проведения работ дома будут питать 4 электрогенератора.

Ранее десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска. Электричество пропало в Заельцовском районе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Электрические сети Авария Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
1 час
Америке погрозили-и снова достали свечи. 😂
Yumare
5 минут
Главное, убежище поглубже выкопать, а там и с керосинкой можно...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,31

Лика,57

Сергей ,39

Olga,49

Лёка,39

Olga,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление