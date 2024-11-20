Новосибирцы до утра остались без света — на линии электропередачи произошло повреждение

На месте работают три бригады Источник: «Россети Новосибирск»











Под Новосибирском вечером 20 ноября десятки домов остались без света из-за повреждения линии электропередачи на Толмачевском шоссе. Как сообщили «Россети Новосибирск», под отключение попали близлежащие промплощадки и частные дома в селе Толмачево.

— На месте работают 3 бригады энергетиков. Сейчас энергетики занимаются поиском конкретного места повреждения, для этого используют специальное оборудование для обследования кабеля под землей. После чего предстоят земельные работы, — пояснили в «РЭС».

Как уточнили в компании, подачу электричества планируют восстановить 21 ноября в 08:00. На время проведения работ дома будут питать 4 электрогенератора.