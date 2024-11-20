Новосибирцы на красном внедорожнике снесли дерево и повредили шлагбаум — видео

Юрист объяснила, что грозит водителю Источник: Инцидент Новосибирск / T.me











В Новосибирске неизвестные на красном внедорожнике снесли молодое дерево, а также повредили шлагбаум. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», ситуация произошла во дворе дома на улице Есенина, 12б.

— Вчера, примерно в 12:00, на парковке у дома [на улице] Есенина, 12б, двое людей поленились объехать два дома, чтобы выехать на главную дорогу. Они решили рвануть через клумбы и сломать дерево. Дома у нас новые, и деревья посадили только этим летом. Видимо, хотели сэкономить пару минут времени, — говорится в посте.

Источник: Инцидент Новосибирск / T.me

После этого нерадивым водителям проехать помещал шлагбаум у соседнего дома. Тогда один из молодых людей вышел из автомобиля и отогнул стрелу устройства. В это время второй успел проскочить на автомобиле.

Как рассказала Мария Соловьева, теперь лихачам может грозить штраф за порчу имущества или же уголовная ответственность.

— Административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 7.17 КоАП РФ) возникает, если повреждения не повлекли значительного ущерба. Если восстановление обойдется больше чем в 5 тысяч рублей — это уже уголовная ответственность по статье 167 УК РФ, — рассказала Мария Соловьева.