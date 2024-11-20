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Происшествия Неудачное утро: в Новосибирске кроссовер врезался в машину ДПС — фото последствий

Неудачное утро: в Новосибирске кроссовер врезался в машину ДПС — фото последствий

ДТП произошло в центре города

2 911
29 комментариев

У машины ДПС помялась правая дверь

В Центральном районе Новосибирска водитель иномарки врезался в автомобиль ДПС. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— На перекрёстке улиц Каменской и Орджоникидзе водитель кроссовера врезался в автомобиль ДПС, — говорится в сообщении канала.

На фотографии видно, что в результате столкновения передняя часть иномарки серьезно пострадала, а у автомобиля ДПС заметно помялась дверь.

НГС запросил комментарий по ситуации в городской Госавтоинспекции. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал о том, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок.

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Комментарии
30
Татьяна 53
32 минуты
Крупно не повезло.
Гость
39 минут
Долго гаишников ждали чтобы ДТП оформить?
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