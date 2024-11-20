Неудачное утро: в Новосибирске кроссовер врезался в машину ДПС — фото последствий

У машины ДПС помялась правая дверь Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Центральном районе Новосибирска водитель иномарки врезался в автомобиль ДПС. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— На перекрёстке улиц Каменской и Орджоникидзе водитель кроссовера врезался в автомобиль ДПС, — говорится в сообщении канала.

Источник: Дмитрий Полушин

На фотографии видно, что в результате столкновения передняя часть иномарки серьезно пострадала, а у автомобиля ДПС заметно помялась дверь.

НГС запросил комментарий по ситуации в городской Госавтоинспекции. После получения ответа публикация будет дополнена.