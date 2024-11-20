Двое сибиряков погибли после отравления угарным газом — еще один в реанимации

Двое пострадавших скончались Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Кочковском районе трое местных жителей отравились угарным газом, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Черновка 17 ноября.

Специалисты МЧС установили, что задымление частного дома произошло из-за того, что задвижка печи была закрыта. Из-за этого дым поступил в комнату.

Двое пострадавших, 39-летний и 32-летний мужчины, погибли от отравления угарным газом. 19-летний молодой человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

— Угарный газ — это «коварный убийца». У него нет ни цвета, ни запаха — он не вызывает вообще никаких ощущений, его присутствие остается незамеченным. Человек теряет сознание или засыпает, и если он не получит вовремя помощь, то уже не придет в себя, — прокомментировали в МЧС.