«Кровь из раны лилась на пол»: в мэрии объяснили, что случилось с пассажиркой троллейбуса №7

Помощь пострадавшей оказали в троллейбусе Источник: Читатель НГС











В мэрии Новосибирска рассказали, как именно получила травму пожилая женщина на площади Маркса в субботу, 16 ноября.

Ранее житель Новосибирска Андрей стал свидетелем того, как в троллейбусе №7 оказывали помощь пенсионерке, но ему не было известно, что случилось с женщиной.

— Я только зашел, смотрю, бабушка сидит, кровь из раны на ноге льется на пол. Другая пожилая женщина, скорее всего, родственница, побежала к водителю, взяла бинт, а он вынес аптечку. Мужчина помог перевязать. И ей вызвали скорую помощь, — поделился увиденным новосибирец.

В ответ на запрос НГС департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщил, что пенсионерка упала, когда входила в троллейбус № 7 «Станиславский ж/м — Новосибирский автовокзал-Главный».

— В настоящее время в МКП «Горэлектротранспорт» проводится служебная проверка по данному случаю, — добавили в мэрии. Что послужило причиной падения — на данный момент неизвестно.