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Происшествия Омский школьник избил одноклассника — жестокие кадры

Омский школьник избил одноклассника — жестокие кадры

Администрация города ответила на обвинения в бездействии

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5 комментариев

Ребенок пытается опустить одноклассника на пол

В телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось видео со школьником, который избивает ребенка в одном из классов. Автор поста утверждает, что кадры сделаны в омском лицее № 25 по адресу Олимпийская, 7а. По его словам, ребенок обижает одноклассников на протяжении четырех лет:

— Жалобы постоянно пишутся на имя директора и в Министерство образования. Идут одни отписки. Ученик социально опасен для детей. Меры не принимаются.

На кадрах видно, как школьник бьет другого ребенка и пытается положить его на пол. В классе находится взрослый, который разнимает детей. Слышны испуганные голоса других школьников, которые просят агрессора остановиться.

Корреспондент NGS55.RU позвонил в приемную директора школы, но на другом конце провода не стали комментировать видео и направили в департамент образования. Администрация Омска ответила нам и заверила, что в школе реагируют на обращения родителей и приглашают инспектора по делам несовершеннолетних:

— Администрация лицея и служба психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения своевременно реагируют на обращения родителей, регулярно проводят профилактические мероприятия, в том числе встречи с обучающимися и их родителями (законными представителями) в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. Также проводятся беседы с учащимися, направленные на профилактику противоправного поведения.

Ранее в Барнауле младшеклассники издевались над сверстницей. Девочку лет семи ее ровесники заставляли жевать ботинок.

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Комментарии
5
Siberiak
17 минут
Спасибо, что поднимаете проблемы абьюзивных отношений! А подобных невменяемых "битюков" надо переводить в спецучреждения (раз родители воспитать не могут). Где им, в кругу таких же как они, будет оказываться всесторонняя психологическая поддержка и прививаться эмпатия и гуманность. Будут там выращивать комнатные растения и собирать гербарии - я слышал, это помогает.
Гость
29 минут
Завтра этот кабаненок убьет кого-нибудь стулом по голове, а администрация отчитываются как в детском саду: ну мы же хорошо себя ведем, все по регламенту, воо смотрите, инспектора же приглашаем. и где результат рвботы инспектора-то? Нет? Нет там никакой администрации. Бюджетные места штанами и юбками протирают…
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