Омский школьник избил одноклассника — жестокие кадры

В телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось видео со школьником, который избивает ребенка в одном из классов. Автор поста утверждает, что кадры сделаны в омском лицее № 25 по адресу Олимпийская, 7а. По его словам, ребенок обижает одноклассников на протяжении четырех лет:
— Жалобы постоянно пишутся на имя директора и в Министерство образования. Идут одни отписки. Ученик социально опасен для детей. Меры не принимаются.
На кадрах видно, как школьник бьет другого ребенка и пытается положить его на пол. В классе находится взрослый, который разнимает детей. Слышны испуганные голоса других школьников, которые просят агрессора остановиться.
Корреспондент NGS55.RU позвонил в приемную директора школы, но на другом конце провода не стали комментировать видео и направили в департамент образования. Администрация Омска ответила нам и заверила, что в школе реагируют на обращения родителей и приглашают инспектора по делам несовершеннолетних:
— Администрация лицея и служба психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения своевременно реагируют на обращения родителей, регулярно проводят профилактические мероприятия, в том числе встречи с обучающимися и их родителями (законными представителями) в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. Также проводятся беседы с учащимися, направленные на профилактику противоправного поведения.
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