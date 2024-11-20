Омский школьник избил одноклассника — жестокие кадры

Ребенок пытается опустить одноклассника на пол Источник: «Инцидент Омск» / T.me











В телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось видео со школьником, который избивает ребенка в одном из классов. Автор поста утверждает, что кадры сделаны в омском лицее № 25 по адресу Олимпийская, 7а. По его словам, ребенок обижает одноклассников на протяжении четырех лет:

— Жалобы постоянно пишутся на имя директора и в Министерство образования. Идут одни отписки. Ученик социально опасен для детей. Меры не принимаются.

Источник: «Инцидент Омск» / T.me

На кадрах видно, как школьник бьет другого ребенка и пытается положить его на пол. В классе находится взрослый, который разнимает детей. Слышны испуганные голоса других школьников, которые просят агрессора остановиться.

Корреспондент NGS55.RU позвонил в приемную директора школы, но на другом конце провода не стали комментировать видео и направили в департамент образования. Администрация Омска ответила нам и заверила, что в школе реагируют на обращения родителей и приглашают инспектора по делам несовершеннолетних:

— Администрация лицея и служба психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения своевременно реагируют на обращения родителей, регулярно проводят профилактические мероприятия, в том числе встречи с обучающимися и их родителями (законными представителями) в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. Также проводятся беседы с учащимися, направленные на профилактику противоправного поведения.