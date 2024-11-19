НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 757мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46

СРОЧНО

Десятки домов остались без света в Новосибирске

Кто строит новую Россию
Коррупционный список
Зажечь на корпоративе — советы
«Дискус» задолжал зарплату
Врачи для 30-летних
Ремонт бомбоубежищ
Новости в Telegram
Происшествия Лишение прав и штраф грозит дорожникам, которые уехали с места ДТП, а после угрожали журналисту

Лишение прав и штраф грозит дорожникам, которые уехали с места ДТП, а после угрожали журналисту

Инцидент произошел в начале ноября на улице Каменской

2 877
16 комментариев

Дорожные работники чуть не избили журналиста

В Новосибирске полиция возбудила административное дело на водителя катка, который врезался в машину и скрылся с места аварии. ДТП на видео снял журналист Дамир Касимов, из-за чего дорожные рабочие чуть его не избили.

— Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП за оставление места ДТП. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административного ареста на срок до пятнадцати суток, — сообщили НГС в отделе пропаганды городской ГАИ.

В полиции отметили, что воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста грозит штрафом до 80 тысяч рублей или же обязательными работами на срок до одного года.

Инцидент произошел 12 ноября на улице Каменской. Водитель катка пытался заехать на тротуар, он зацепил стоящий рядом «Форд». Несмотря на это, рабочие поспешили скрыться с места ДТП. Касимов дождался хозяйку внедорожника и рассказал ей о произошедшем. После этого несколько рабочих стали угрожать журналисту.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, работы на участке производила подрядная организация ООО «Регион-Сибирь».

— На основании п. 13.16 муниципального контракта «подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае необеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по контракту», — пояснили в муниципалитете.

Корреспондент попытался связаться с подрядчиком, но на звонки журналиста никто не ответил.

ООО «Регион-Сибирь» образовано 20 мая 2010 года в Новосибирске. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Директор Мамедов Эльхан Бахадур Оглы. Уставной капитал — 20 тысяч рублей. Компания заключила 43 госконтракта на 259,8 миллиона рублей. По данным за 2023 год, выручка составила 53 миллиона рублей, читая прибыль — 1,3 миллиона рублей.

Ранее в микрорайоне Дивногорском и у дома № 7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Мужчина с ножом напал на свою жену.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Угрозы Полиция Дорожные рабочие Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Владимир Еврей
1 час
Хорошо что не ребенка зацепил , эльхан часто мелькает это имя пора бы на родину ехать !!!
Гость
1 час
опять эти оглы!!!! эти султаны моего сердца скоро будут общий гнев испытывать
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Лёка,39

Olga,43

Vovansrx ,64

ula1234,30

ЛедиN,31

Олег,37

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление