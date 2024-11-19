Лишение прав и штраф грозит дорожникам, которые уехали с места ДТП, а после угрожали журналисту

Дорожные работники чуть не избили журналиста Источник: «Горсайт»











В Новосибирске полиция возбудила административное дело на водителя катка, который врезался в машину и скрылся с места аварии. ДТП на видео снял журналист Дамир Касимов, из-за чего дорожные рабочие чуть его не избили.

— Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП за оставление места ДТП. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административного ареста на срок до пятнадцати суток, — сообщили НГС в отделе пропаганды городской ГАИ.

В полиции отметили, что воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста грозит штрафом до 80 тысяч рублей или же обязательными работами на срок до одного года.

Инцидент произошел 12 ноября на улице Каменской. Водитель катка пытался заехать на тротуар, он зацепил стоящий рядом «Форд». Несмотря на это, рабочие поспешили скрыться с места ДТП. Касимов дождался хозяйку внедорожника и рассказал ей о произошедшем. После этого несколько рабочих стали угрожать журналисту.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, работы на участке производила подрядная организация ООО «Регион-Сибирь».

— На основании п. 13.16 муниципального контракта «подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае необеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по контракту», — пояснили в муниципалитете.

Корреспондент попытался связаться с подрядчиком, но на звонки журналиста никто не ответил.

ООО «Регион-Сибирь» образовано 20 мая 2010 года в Новосибирске. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Директор Мамедов Эльхан Бахадур Оглы. Уставной капитал — 20 тысяч рублей. Компания заключила 43 госконтракта на 259,8 миллиона рублей. По данным за 2023 год, выручка составила 53 миллиона рублей, читая прибыль — 1,3 миллиона рублей.