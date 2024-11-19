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Происшествия Водолазы достали со дна Обского моря тело рыбака

Водолазы достали со дна Обского моря тело рыбака

Мужчина пропал 16 ноября

751
4 комментария

В поисках участвовало четверо водолазов

В Новосибирске водолазы вытащили из воды тело рыбака, который пропал 16 ноября. Как сообщили в пресс-службе МЧС, труп обнаружили в районе Пиковой котельной.

— При проведении водолазных спусков обнаружили мужчину в промоине в полукилометре от берега на Новосибирском водохранилище. Работы по заявке полиции проводили 4 водолаза МЧС России при помощи судна на воздушной подушке, — пояснили в МЧС.

Тело мужчины передали полиции. Отметим, что это уже третий трагический случай с рыбаками в области с начала ноября.

Недавно 61-летний мужчина утонул во время рыбалки. Инцидент произошел на берегу реки Койнихи, рядом с СНТ «Ивушка», очевидцы заметили автомобиль и рыбацкие вещи.

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Утонул мужчина Рыбак МЧС Новосибирск
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Комментарии
4
Alx_nsk
10 минут
Штрафовать нещадно выходящих на неокрепший лёд, с конфискацией как орудий лова, так и транспортных средств. Вырученные средства - на финансирование спасательных служб.
Гость
10 минут
Вот он наверное удивился когда начал тонуть, когда понял что уже всё, утонет. А остальные рыбаки пока ещё ходят и веруют в то что не утонут. Ну кто угодно, только не я же, думает каждый. Я то всех хитрее и умнее.
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