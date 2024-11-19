Водолазы достали со дна Обского моря тело рыбака

В поисках участвовало четверо водолазов Источник: МЧС по НСО











В Новосибирске водолазы вытащили из воды тело рыбака, который пропал 16 ноября. Как сообщили в пресс-службе МЧС, труп обнаружили в районе Пиковой котельной.

— При проведении водолазных спусков обнаружили мужчину в промоине в полукилометре от берега на Новосибирском водохранилище. Работы по заявке полиции проводили 4 водолаза МЧС России при помощи судна на воздушной подушке, — пояснили в МЧС.

Тело мужчины передали полиции. Отметим, что это уже третий трагический случай с рыбаками в области с начала ноября.