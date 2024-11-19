Игры над пропастью: в Акатуйском жилмассиве заметили детей на опасной горке

В Кировском районе Новосибирска заметили детей, играющих на земляных кучах, якобы появившихся в результате разрытия теплотрассы. Видео опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— Экстремальные развлечения детей на улице Петухова за домом 12В, — написал автор видео.
НГС обратился в «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы узнать, установлено ли там ограждение и когда работы будут завершены.
12 ноября НГС рассказывал, как люди живут в хрущевках на улице Путевой в Ленинском районе, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком.