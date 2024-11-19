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Происшествия Игры над пропастью: в Акатуйском жилмассиве заметили детей на опасной горке

Игры над пропастью: в Акатуйском жилмассиве заметили детей на опасной горке

По словам новосибирцев, рядом находится разрытая теплотрасса

591
4 комментария

Дети подвергают свою жизнь опасности

В Кировском районе Новосибирска заметили детей, играющих на земляных кучах, якобы появившихся в результате разрытия теплотрассы. Видео опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— Экстремальные развлечения детей на улице Петухова за домом 12В, — написал автор видео.

НГС обратился в «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы узнать, установлено ли там ограждение и когда работы будут завершены.

12 ноября НГС рассказывал, как люди живут в хрущевках на улице Путевой в Ленинском районе, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком.

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Новосибирск Кировский район Разрытия СГК Акатуйский жилмассив
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Комментарии
4
United States
20 минут
Дети виноваты, разрыли теплотрассу =))
Гость
23 минуты
новость в чем?
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