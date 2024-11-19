«Стоял много лет»: на парковке дома в Новосибирске вспыхнул автомобиль — видео пожара

Вечером 18 ноября на парковке у дома Дмитрия Донского, 32/1 загорелся отечественный автомобиль ВАЗ-2107. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На опубликованном ролике видно, что автомобиль изнутри полностью охватило пламя.
По словам очевидца, пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.
В комментариях несколько пользователей отметили, что горящий автомобиль несколько лет стоял брошенный.
— Она там стояла много лет никому не нужная… Ее уже разбирать вандалы начали, — написал подписчик Вадим.
— Эта машина стояла там года два, не двигаясь, — подтвердил его слова сибиряк Андрей.
Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС.
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