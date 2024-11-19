«Стоял много лет»: на парковке дома в Новосибирске вспыхнул автомобиль — видео пожара

Пожарные оперативно прибыли на место Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Вечером 18 ноября на парковке у дома Дмитрия Донского, 32/1 загорелся отечественный автомобиль ВАЗ-2107. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На опубликованном ролике видно, что автомобиль изнутри полностью охватило пламя.

Уцелело ли в автомобиле хоть что-то — неизвестно Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

По словам очевидца, пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

При тушении из автомобиля летели искры Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

В комментариях несколько пользователей отметили, что горящий автомобиль несколько лет стоял брошенный.

— Она там стояла много лет никому не нужная… Ее уже разбирать вандалы начали, — написал подписчик Вадим.

— Эта машина стояла там года два, не двигаясь, — подтвердил его слова сибиряк Андрей.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС.