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Автомобиль вспыхнул на Дмитрия Донского

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Происшествия «Стоял много лет»: на парковке дома в Новосибирске вспыхнул автомобиль — видео пожара

«Стоял много лет»: на парковке дома в Новосибирске вспыхнул автомобиль — видео пожара

Огонь охватил изнутри автомобиль ВАЗ

358
3 комментария

Пожарные оперативно прибыли на место

Вечером 18 ноября на парковке у дома Дмитрия Донского, 32/1 загорелся отечественный автомобиль ВАЗ-2107. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На опубликованном ролике видно, что автомобиль изнутри полностью охватило пламя.

Уцелело ли в автомобиле хоть что-то — неизвестно

По словам очевидца, пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

При тушении из автомобиля летели искры

В комментариях несколько пользователей отметили, что горящий автомобиль несколько лет стоял брошенный.

— Она там стояла много лет никому не нужная… Ее уже разбирать вандалы начали, — написал подписчик Вадим.

— Эта машина стояла там года два, не двигаясь, — подтвердил его слова сибиряк Андрей.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС.

Ранее в Новосибирске в доме на улице Забалуева загорелась квартира.

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Комментарии
4
274444392
8 минут
Не вспыхнул, а произошло задымление. Пишите правильными словами
Barmaleя
11 минут
Ну если с эвакуаторщиками проблемы, то вот так как-то.
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