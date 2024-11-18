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Происшествия «Шел густой дым»: в Новосибирске загорелась квартира в доме на Забалуева — видео пожара

«Шел густой дым»: в Новосибирске загорелась квартира в доме на Забалуева — видео пожара

В пожаре пострадал мужчина

581
3 комментария

В квартире горели домашние вещи

На улице Забалуева 18 ноября в двухэтажном доме произошел пожар на втором этаже. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По их словам, на месте происшествия работали пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что пожарные прибыли на вызов в 15:47.

— На момент прибытия со второго этажа шел густой, черный дым. В однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 15 м², — сообщили в пресс-службе ведомства.

В комнате пожарные обнаружили пострадавшего мужчину. Его эвакуировали из здания и передали бригаде скорой помощи.

Локализовать открытое горение удалось в 16:01. Тушением пожара занимались 26 человек и 8 единиц техники.

Ранее в доме №8/2 на улице Герцена загорелась квартира. Пожарные эвакуировали трех человек.

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Комментарии
3
Гость
32 минуты
Плохая карма у мажора. В шесторочке, наверное, масло по 1200 р. продавал, яйцо за 200, картофель итак известно, что там по 80 р./кг. Вот и сгорел. Люди от голода помирают. Мясо, фрукты, сыр не едят из-за бешаных цен. А мажоры, в своём жильё наслаждаются пивом, рыбкой сушёной. Летом шашлычки во дворе жарят.
Гость
37 минут
Мне кто-то может объяснить. Почему в новых домах квартиры стоят 100т.за квадрат и в этих двух этажах полностью разбитых без унитаза тоже 100т. Это типа я в новом не куплю а куплю в двухэтажке я не понимаю.
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