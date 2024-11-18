«Шел густой дым»: в Новосибирске загорелась квартира в доме на Забалуева — видео пожара

На улице Забалуева 18 ноября в двухэтажном доме произошел пожар на втором этаже. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По их словам, на месте происшествия работали пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники Росгвардии.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что пожарные прибыли на вызов в 15:47.
— На момент прибытия со второго этажа шел густой, черный дым. В однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 15 м², — сообщили в пресс-службе ведомства.
В комнате пожарные обнаружили пострадавшего мужчину. Его эвакуировали из здания и передали бригаде скорой помощи.
Локализовать открытое горение удалось в 16:01. Тушением пожара занимались 26 человек и 8 единиц техники.
Ранее в доме №8/2 на улице Герцена загорелась квартира. Пожарные эвакуировали трех человек.