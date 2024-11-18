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Происшествия «Ребенка бы не бросила»: в Новосибирске вторую неделю ищут 41-летнюю мать-одиночку

«Ребенка бы не бросила»: в Новосибирске вторую неделю ищут 41-летнюю мать-одиночку

Женщина исчезла в Ленинском районе

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3 комментария

Местонахождение сибирячки неизвестно с 7 ноября

В Новосибирске пропала 41-летняя Елена Алфёрова. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, сибирячка исчезла в Ленинском районе города 7 ноября.

— 9 ноября на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск 41-летней Алфёровой (Соболевой) Елены Александровны. 7 ноября женщина вышла из дома в Ленинском районе и не вернулась домой, с тех пор ее местонахождение неизвестно, — сообщили редакции НГС в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В отряде уточнили, что начали активно распространять ориентировки в Сети.

Редакции НГС удалось связаться с несколькими знакомыми пропавшей. Они уверены, что Елена не ушла бы из дома по своему желанию.

— Елена человек хороший, двое детей, мать-одиночка, никогда бы не ушла с дома, такая ситуация первый раз произошла, — рассказала НГС обеспокоенная знакомая сибирячки Янина Яндульская.

Она уточнила, что старшая дочь Елены уже совершеннолетняя, живет отдельно. Также у нее есть 15-летний сын, который проживает с отцом.

—  Я работаю на рынке на Колхидской, знаю Елену как покупателя. Она такая работящая девчонка. На работу ходила, поваром работала, насколько я знаю. Ребенка бы она не бросила — у нее сын-подросток, — рассказала НГС о пропавшей ее знакомая Ирина.

По словам женщины, что в последний раз Елену видели в зоомагазине «Мокрый нос».

— Всегда ходила с бордовым рюкзачком, она с ним не расставалась, а тут и рюкзак дома оставила, и без телефона, без всего ушла, — недоумевает Ирина.

Женщину ищут почти две недели

Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Женщина была одета в черное пальто ниже колена, фиолетовые штаны, черные кроссовки, серую шапку. С собой у нее были очки в белой оправе.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

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Комментарии
4
Татьяна 53
41 минута
Пусть найдётся.
Гость
1 минута
ну она же пошла искать ребенку нового папу, который полюбит и ее... и ее ребенка, ведь чужих детей не бывает. ведь у ребенка должен быть отец!!!!
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