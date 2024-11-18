«Приехала „ГАЗель“, которую раньше не видели»: на въезде в новосибирский поселок вывалили груду отработанных шин

Автомобильные покрышки вывалили ночью прямо на въезде в посёлок Источник: Яна Третьякова











В Новосибирской области на въезде в поселок Витаминка Станционного сельского совета неизвестные вывалили машину отработанных автомобильных покрышек.

Об этом корреспонденту НГС рассказала одна из местных жителей Яна Третьякова. По словам женщины, это произошло в воскресенье ночью.

— Прямо на въезде в поселок мы обнаружили вот такую «красоту». Там, где стоят контейнеры для твердо-бытовых отходов… Шины же нельзя так выбрасывать, их же надо утилизировать как-то. Даже если машина мусорная приедет забирать отходы, то вот это они не будут забирать. И куда нам теперь с этим? — обеспокоенно заметила Третьякова.

Жители предположили, что покрышки кто-то привез из соседних поселков. Сейчас хотят изучить видеозаписи с камер наблюдения, которые находятся в этой местности. Уже отправили заявление в прокуратуру и оповестили о происшествии местную власть.

Ведущий специалист Станционного сельсовета Светлана Бирюкова заверила журналиста, что покрышки в любом случае будут вывезены до конца недели.

— Кто эти покрышки вывалил, найти, наверное, мы не сможем. По камерам видеонаблюдения на одном из домов увидели «ГАЗель». Но по внешнему виду, это, скорее всего, не местные: мы в Мочище и ближайших поселках такой машины не видели. А камер на самих мусорных площадках пока нет. Но до конца недели мы планируем данный вопрос решить: «КамАЗ» закажем, будем трактором грузить, — рассказала Бирюкова.

В конце сентября НГС рассказал о начале ликвидации стихийной свалки автомобильных покрышек в районе автодрома «Сибирское кольцо». Специалисты по охране окружающей среды насчитали здесь больше 10 тысяч покрышек.