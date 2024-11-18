Из квартиры на первом этаже вырывается пламя: видео с пожара, во время которого женщина надышалась дымом

Сильный пожар произошел на улице Герцена Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»











Женщина надышалась дымом во время пожара в Кировском районе Новосибирска. Квартира загорелась на первом этаже в доме №8/2 на улице Герцена. Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября.

Горит квартира в четвертом подъезде Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Пост о происшествии появился в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

– По словам подписчика, на лестничной площадке пожарные обнаружили женщину, она надышалась продуктами горения, её передали медикам, – говорится в сообщении.

Женщине помогают медики Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»











На видео жительница говорит, что пожар начался с кухни, по ее словам, там произошел хлопок.

Жители дома с Шукшина, 17 обратились к главе СК России Александру Бастрыкину из-за пожара, который произошел на прошлой неделе, 11 ноября.