Из квартиры на первом этаже вырывается пламя: видео с пожара, во время которого женщина надышалась дымом

Женщина надышалась дымом во время пожара в Кировском районе Новосибирска. Квартира загорелась на первом этаже в доме №8/2 на улице Герцена. Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября.
Пост о происшествии появился в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
– По словам подписчика, на лестничной площадке пожарные обнаружили женщину, она надышалась продуктами горения, её передали медикам, – говорится в сообщении.
На видео жительница говорит, что пожар начался с кухни, по ее словам, там произошел хлопок.
Жители дома с Шукшина, 17 обратились к главе СК России Александру Бастрыкину из-за пожара, который произошел на прошлой неделе, 11 ноября.
Обновлено в 15.10: По оперативным данным ГУ МЧС России Новосибирской области, горящую квартиру самостоятельно покинули взрослый и четверо детей.
— Пожарные при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух двух человек из соседних квартир. На лестничной клетке между 6 и 7 этажами огнеборцы обнаружили женщину, надышавшуюся дымом, вывели из подъезда и передали бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии, — сообщили в ГУ МЧС России Новосибирской области.