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Происшествия Из квартиры на первом этаже вырывается пламя: видео с пожара, во время которого женщина надышалась дымом

Из квартиры на первом этаже вырывается пламя: видео с пожара, во время которого женщина надышалась дымом

В Новосибирске во время пожара на лестничной клетке нашли пострадавшую

2 981
11 комментариев

Сильный пожар произошел на улице Герцена

Женщина надышалась дымом во время пожара в Кировском районе Новосибирска. Квартира загорелась на первом этаже в доме №8/2 на улице Герцена. Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября.

Горит квартира в четвертом подъезде

Пост о происшествии появился в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

– По словам подписчика, на лестничной площадке пожарные обнаружили женщину, она надышалась продуктами горения, её передали медикам, – говорится в сообщении.

Женщине помогают медики

На видео жительница говорит, что пожар начался с кухни, по ее словам, там произошел хлопок.

Жители дома с Шукшина, 17 обратились к главе СК России Александру Бастрыкину из-за пожара, который произошел на прошлой неделе, 11 ноября.

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Обновлено в 15.10: По оперативным данным ГУ МЧС России Новосибирской области, горящую квартиру самостоятельно покинули взрослый и четверо детей.

— Пожарные при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух двух человек из соседних квартир. На лестничной клетке между 6 и 7 этажами огнеборцы обнаружили женщину, надышавшуюся дымом, вывели из подъезда и передали бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии, — сообщили в ГУ МЧС России Новосибирской области.

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Комментарии
11
Жаба Васильевна
1 час
Опять тот самый хлопок?!
Barmaleя
1 час
Газ? Но желтых труб не видно.
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