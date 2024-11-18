Пять семей остались без жилья после пожара на Шукшина — они обратились к Бастрыкину

Пожар начался на втором этаже Источник: Моя Первомайка / «ВКонтакте»











Жители дома с Шукшина, 17 обратились к главе СК России Александру Бастрыкину из-за пожара. На прошлой неделе, 11 ноября, сгорело общежитие в Первомайском районе. Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку.

Как рассказали в пресс-службе СК России, в интернете появилось видеообращение к председателю СК России. Жители рассказали, что 11 ноября в здании, которое построили в 1984 году, произошел пожар. В результате пять семей, в том числе инвалиды и пенсионеры, остались без жилья.

— Обратившиеся высказывают предположение о том, что возгорание произошло по причине ненадлежащего содержания энергосетей управляющей компанией, — добавили в пресс-службе СК России.

В региональном отделении комитета по факту пожара организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах и принятом решении.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар на Шукшина произошел 11 ноября в 21:33. Дым пошел из окна второго этажа. Самостоятельно из здания вышли 25 человек. При помощи спасустройств пожарные вывели пять человек. Также сотрудники МЧС задействовали автолестницу и трехколенные лестницы. По ним спустили еще 10 человек, в том числе троих детей. Один мужчина получил ожог рук, от госпитализации отказался.

Полностью выгорела трехкомнатная квартира и соседний балкон на площади 82 квадратных метра.