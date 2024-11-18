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Происшествия Пять семей остались без жилья после пожара на Шукшина — они обратились к Бастрыкину

Пять семей остались без жилья после пожара на Шукшина — они обратились к Бастрыкину

Жители винят в пожаре управляющую компанию

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2 комментария

Пожар начался на втором этаже

Жители дома с Шукшина, 17 обратились к главе СК России Александру Бастрыкину из-за пожара. На прошлой неделе, 11 ноября, сгорело общежитие в Первомайском районе. Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку.

Как рассказали в пресс-службе СК России, в интернете появилось видеообращение к председателю СК России. Жители рассказали, что 11 ноября в здании, которое построили в 1984 году, произошел пожар. В результате пять семей, в том числе инвалиды и пенсионеры, остались без жилья.

— Обратившиеся высказывают предположение о том, что возгорание произошло по причине ненадлежащего содержания энергосетей управляющей компанией, — добавили в пресс-службе СК России.

В региональном отделении комитета по факту пожара организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах и принятом решении.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар на Шукшина произошел 11 ноября в 21:33. Дым пошел из окна второго этажа. Самостоятельно из здания вышли 25 человек. При помощи спасустройств пожарные вывели пять человек. Также сотрудники МЧС задействовали автолестницу и трехколенные лестницы. По ним спустили еще 10 человек, в том числе троих детей. Один мужчина получил ожог рук, от госпитализации отказался.

Полностью выгорела трехкомнатная квартира и соседний балкон на площади 82 квадратных метра.

В Кировском районе Новосибирска утром 15 ноября загорелась квартира в микрорайоне Расточка. Одна женщина попала в больницу.

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Новосибирск Пожар Бастрыкин УК
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Комментарии
3
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
27 минут
☝️Полностью выгорела трехкомнатная квартира и соседний балкон на площади 82 квадратных метра☝️ Неплохая такая "квартира в общежитии" не правда ли? Так где пожар-то начался? Что известно? А как дела с частной собственностью там обстоят? Было ли что-то приватизировано? И если пожар начался "в приватизированной 3-х комнатной квартире в общежитии", то при чем тут воообще УК? Пусть собственник квартиры и возмещает ущерб. И да....а у обратившихся в СК было застраховано их имущество? И если нет, то почему?
Гость
49 минут
Россия это Бастрыкин, а не Путин)
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