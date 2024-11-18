Намотался на столб: жесткое ДТП с Toyota Camry произошло на Красном проспекте Новосибирска — видео аварии

На месте работает скорая и МЧС Источник: «Новосибирский паблик» / Telegram, «АСТ-54 Black» / Telegram











Вечером 17 ноября на Красном проспекте произошло жесткое ДТП — автомобиль Toyota Camry намотался на столб. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Они отмечают, что на месте работают бригады ДПС, скорой помощи и МЧС.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Жить будет! Сломало ногу, точнее зажало, его уже вытащили, — написал о состоянии водителя один из подписчиков.

В Telegram-канале «Новосибирский паблик» уточнили, что ДТП произошло в Заельцовском районе. По данным очевидцев, в машине находился ребенок. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль практически согнулся вокруг столба. Информации о пострадавших не поступало.

Машина получила серьезные повреждения. Состояние пассажиров неизвестно Источник: «Новосибирский паблик» / Telegram











Также редакции НГС читательница Елена прислала видео с другого ракурса аварии. На нём видно, что ДТП произошло около ТЦ «Океан». Кроме машин экстренных служб вокруг разбитого авто собралось много очевидцев. На дороге образовался небольшой затор.

Источник: Читательница НГС Елена