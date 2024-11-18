НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -8

3 м/c,

южн.

 753мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

ДТП с Toyota Camry на Красном проспекте

Кто строит новую Россию
Застряли в бараке
Врачи для 30-летних
«Волга» — суперкар
Зажечь на корпоративе — советы
Толпа в «Монетке»
Престарелые звёзды
Встал на пути трамвая
Новости в Telegram
Происшествия Намотался на столб: жесткое ДТП с Toyota Camry произошло на Красном проспекте Новосибирска — видео аварии

Намотался на столб: жесткое ДТП с Toyota Camry произошло на Красном проспекте Новосибирска — видео аварии

Информации о пострадавших не поступало

213
Написать комментарий

На месте работает скорая и МЧС

Вечером 17 ноября на Красном проспекте произошло жесткое ДТП — автомобиль Toyota Camry намотался на столб. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Они отмечают, что на месте работают бригады ДПС, скорой помощи и МЧС.

— Жить будет! Сломало ногу, точнее зажало, его уже вытащили, — написал о состоянии водителя один из подписчиков.

В Telegram-канале «Новосибирский паблик» уточнили, что ДТП произошло в Заельцовском районе. По данным очевидцев, в машине находился ребенок. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль практически согнулся вокруг столба. Информации о пострадавших не поступало.

Машина получила серьезные повреждения. Состояние пассажиров неизвестно

Также редакции НГС читательница Елена прислала видео с другого ракурса аварии. На нём видно, что ДТП произошло около ТЦ «Океан». Кроме машин экстренных служб вокруг разбитого авто собралось много очевидцев. На дороге образовался небольшой затор.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Столб Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,31

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Мишаня,38

Юлия,43

Андрей,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление