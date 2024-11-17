Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе — инцидент попал на видео

Помощь спасателей не потребовалась Источник: «АСТ-54» / Vk.com











Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе. Об этом рассказал очевидец в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, инцидент произошел 16 ноября около 16:00. На опубликованном ролике видно, что на льду находилось несколько рыбаков, когда один из них начал тонуть.

Источник: «АСТ-54» / Vk.com

Находящийся рядом рыбак кинул утопающему веревку и вытянул его на поверхность. После этого, как отмечает очевидец, мужчины еще несколько минут доставали из ледяной воды вещи.

После случившегося замерзающий рыбак ушёл с залива. Автор видео предложил ему отогреться в машине и довез до дома.