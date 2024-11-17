Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе — инцидент попал на видео

Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе. Об этом рассказал очевидец в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По словам мужчины, инцидент произошел 16 ноября около 16:00. На опубликованном ролике видно, что на льду находилось несколько рыбаков, когда один из них начал тонуть.
Находящийся рядом рыбак кинул утопающему веревку и вытянул его на поверхность. После этого, как отмечает очевидец, мужчины еще несколько минут доставали из ледяной воды вещи.
После случившегося замерзающий рыбак ушёл с залива. Автор видео предложил ему отогреться в машине и довез до дома.
Ранее в Первомайском районе Новосибирска под лед провалился 86-летний рыбак.