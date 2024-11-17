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Происшествия Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе — инцидент попал на видео

Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе — инцидент попал на видео

Мужчину вытянул из воды другой рыбак

1 077
11 комментариев

Помощь спасателей не потребовалась

Рыбак дважды провалился под лед в Бердском заливе. Об этом рассказал очевидец в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, инцидент произошел 16 ноября около 16:00. На опубликованном ролике видно, что на льду находилось несколько рыбаков, когда один из них начал тонуть.

Находящийся рядом рыбак кинул утопающему веревку и вытянул его на поверхность. После этого, как отмечает очевидец, мужчины еще несколько минут доставали из ледяной воды вещи.

После случившегося замерзающий рыбак ушёл с залива. Автор видео предложил ему отогреться в машине и довез до дома.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска под лед провалился 86-летний рыбак.

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Комментарии
11
LG>
37 минут
15-го лёд встал на водохранилище, отмороженные уже 15-го и вышли на лёд. Это не лечится...
Barmaleя
56 минут
Сезон моржевания начался досрочно.
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