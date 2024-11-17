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Происшествия Сбил на пешеходном переходе: женщина с ребёнком попала под машину в Евробереге

Сбил на пешеходном переходе: женщина с ребёнком попала под машину в Евробереге

Очевидцы утверждают, что водитель совершал обгон на пешеходном переходе

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Авария произошла в микрорайоне Европейский берег

В Новосибирске водитель сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом в воскресенье сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, инцидент произошёл в микрорайоне Европейский берег. Очевидцы сообщили, что женщина переходила дорогу с ребёнком на перекрёстке улиц Заровного и 2-й Обской.

— Участники чатов Евроберега сообщают, что виновник ДТП совершал обгон на пешеходном переходе, — сказано в сообщении.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. На момент публикации в ведомстве не ответили на запрос.

Напомним, 15 ноября на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

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